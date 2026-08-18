Holtan találták az emigrációban élő ellenzéki politikust, ismerősei erőszakos halált sejtenek

Vlaszenko lakásában éjjel 1 óra óta tart a helyszínelés, szerdán az elhunyt boncolását és toxikológiai vizsgálatát tervezik – mondta el Piotr Antoni Skiba ügyészségi szóvivő a PAP lengyel hírügynökségnek. Hozzátette: jelenleg semmi sem utal arra, hogy a férfi halálához más személyek hozzájárultak volna.

A lakásban Vlaszenko egészségügyi iratait is megtalálták - jegyezte meg Skiba.

A lengyel média a SOTA független orosz hírportált idézi, mely szerint a fejsérülést szenvedett Vlaszenko holttestét szobatársa fedezte fel, aki szintén orosz ellenzéki. „Vlaszenko ismerősei erőszakos halálesetet gyanítanak” – áll a hírportálon.

A SOTA felidézte: Vlaszenko az 1980-as években helyi önkormányzati képviselő volt Oroszország távol-keleti részén. Lengyelországba az ukrajnai háború kitörése után emigrált, és politikai menedékjogot kapott. Tagja volt a Népképviselők Kongresszusa nevű, 2022-ben Varsóban alapított orosz ellenzéki mozgalomnak, amely tevékenységét az orosz főügyészség 2023-ban nemkívánatosnak nyilvánította.