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Display Showing Stages of Hacking in Progress: Exploiting Vulnerability, Executing and Granted Access.
Nyitókép: gorodenkoff/Getty Images

1,2 millió ember és 200 ezer jogi személy adatait vitték a hackerek

Infostart / MTI

Nagyszabású kibertámadás történt Lettországban, a CSDD közlekedési hatóságtól fizetési bizonylatokból származó adatállományokat loptak el - ismertették kedden a helyi hatóságok.

A hackertámadás során 1,2 millió ember és 200 ezer jogi személy adatait lopták el. Az ismeretlen elkövetők az előző héten nevekhez, fizetési információkhoz, rendszámokhoz és a regisztráció napján érvényes lakcímekhez fértek hozzá a közlekedési hatóságnál.

Egyelőre nem ismert, hogy ki állhat a hackertámadás mögött. Andris Kulbergs kormányfő, akit a Leta hírügynökség idézett közölte: nem zárható ki, hogy külföldi hackertámadásról van szó.

A balti ország kiberbiztonsági hatósága a CSDD-vel közösen kiadott nyilatkozatban figyelmeztettek arra, hogy az ellopott adatokkal csalók visszaélhetnek.

Lettországnak mintegy 1,9 millió lakója van.

Kulbergs elrendelte a történtek kivizsgálását, és bírálta a közlekedési hatóság vezetését, hogy csak késve adott tájékoztatást a történtekről. „Azt kell mondanom, hogy kellemetlen meglepetésként ért az a bizonyos informatikai biztonsági infantilizmus, amely egyes felügyeleti hatóságokban és állami intézményekben uralkodik” – jelentette ki a kormányfő egy az erdészeti hatóság ellen történt júniusi hackertámadásra is utalva.

Úgy fogalmazott, hogy rövid időn belül történt két komoly kiberbiztonsági incidens egyértelmű jelzés, hogy további biztonsági intézkedésekre van szükség. „Itt a szó szoros értelmében a nemzetbiztonságról van szó” – hangoztatta.

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Kezdőlap    Külföld    1,2 millió ember és 200 ezer jogi személy adatait vitték a hackerek

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