Rodri döntött: a Real Madrid helyett a Barcelonát választotta

A 30 éves Rodri klubváltása a nyár slágertémája volt, és bár a Manchester Citytől egyéves élő szerződése ellenére távozni szándékozó futballistáért zajló versenyfutásban előbb a Real Madrid tűnt esélyesebbnek, végül a Barcelona lett a befutó. A Sport című katalán lap a transzfert „történelmi csapásnak” nevezte a madridiak számára.

Rodri már hétfőn megérkezett a katalán fővárosba, azóta orvosi vizsgálatokon vett részt, majd kedden sor került szerződésének aláírására is. Napközben tömegjelenet alakult ki annál a barcelonai étteremnél, amelyben a futballista Joan Laporta klubelnök és más vezetők társaságában ebédelt. Távozásakor több tucat szurkoló várt rá az utcán, és miután Rodri megállt autogramokat osztogatni, a rendőrségnek biztonsági okokból le kellett zárni egy forgalmi sávot.

A középpályás érkezésekor azt mondta: régi álma volt a Barcelonában játszani, és nagyon várja már, hogy csatlakozzon csapattársaihoz, akikkel a Bajnokok Ligája és minden más trófea megszerzéséért küzd majd közösen.

Rodri, aki korábban odahaza az Atlético Madrid és a Villarreal csapatában is szerepelt, 2019 óta játszott a Manchester Cityben. A szigetországi együttessel négyszeres angol bajnok, háromszoros angol Ligakupa-győztes, kétszer nyert FA Kupát, valamint Bajnokok Ligája-győztesnek és klubvilágbajnoknak is vallhatja magát. Európai Szuperkupát madridiként és manchesteriként is nyert.

A spanyol válogatottal aranyérmes lett az idei világbajnokságon, a 2024-es Európa-bajnokságon és a 2023-as Nemzetek Ligájában, az idei vb-n őt választották a torna legjobb játékosának.

Rodri 2024-ben érdemelte ki az Aranylabdát, amelyet a France Football magazin a világ legjobb labdarúgójának ítél oda évente.

A spanyol sportlapok beszámolói szerint a katalánok 60 millió eurót (körülbelül 22 milliárd forintot) fizettek érte az angol klubnak, míg a játékos fizetése idényenként bruttó 30 millió euró lesz.