Nem csak hajat vágott a pesti fodrász – videó

A vádirat szerint egy Budapesten fodrászként dolgozó férfi a legális jövedelmét 2024 novembere és 2025 áprilisa között különböző kábítószerek – többek között kokain, marihuána, ketamin, metamfetamin, ún. gombák és LSD-tartalmú bélyegek – eladásával egészítette ki.

A férfi a kábítószert a XIII. kerületi tartózkodási helyén valamint egy VII. kerületi, bérelt tárolóban készletezte és azt a munkahelyén, valamint más fővárosi helyeken értékesítette. Emellett süteményeket is készített kábítószerrel „ízesítve” – olvasható az ügyészség közleményében.

A drogárust a fővárosi nyomozók azonosították és 2025. április 23-án elfogták. Nála közel 10 gramm kokaint, több mint 600 MDMA tablettát és más kábítószereket találtak, illetve az azok tárolásához, méréséhez és csomagolásához használt eszközöket – digitális mérlegeket, tartódobozokat és fóliákat – foglaltak le.

A díler szervezetéből kokaint és marihuánát mutattak ki.

A Fővárosi Főügyészség a letartóztatásban lévő férfit jelentős mennyiségre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettével vádolta meg vádiratában.

Az ügyészég arra tett indítványt, hogy a Fővárosi Törvényszék ítélje a vádlottat fegyház-, és pénzbüntetésre. Ha bűnösségét teljes körűen beismeri a bíróság előtt, akkor az ügyészség 9 év fegyházat és több mint 6 és fél millió forint pénzbüntetést tart alkalmasnak a büntetési célok elérésére.