80 évnyi bizonytalanság érhet véget: azonosíthatják a Dunából előkerült katonákat

A rendkívül alacsony vízállás miatt augusztus elején előkerült motorkerékpár mellett talált emberi maradványok azonosításán a Német Hadisírgondozó Szövetség (Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.) dolgozik – számolt be róla a Magyar Nemzet. A szakértők az elhunytak azonosítójegyeit és az archív forrásokat vetik össze annak megállapítására, kik lehettek a katonák.

Maruzs Roland ezredes, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka a szövetség legújabb videójában megerősítette korábbi feltételezésüket, miszerint az 1944-ben gyártott DKW NZ 350-1 motorkerékpár mellett megtalált két katona a 22. SS-önkéntes lovashadosztályhoz tartozott.

A különösen jó állapotban fennmaradt motorkerékpár a Hadtörténeti Intézet és Múzeumba kerül, ahol a második világháborús haditechnikai gyűjtemény és az állandó kiállítás kiemelt darabja lesz, a magyar főváros ostromához kapcsolódóan.

A lelet a történeti kutatás mellett az érintett családok számára is kiemelkedő jelentőségű lehet. Ha sikerül azonosítani a két katonát, hozzátartozóik és leszármazottaik több mint nyolcvan év után megtudhatják, mi történt eltűnt szeretteikkel.

A két katonát 2026 novemberében helyezik végső nyugalomra a budaörsi német–magyar katonatemetőben.