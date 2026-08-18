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Egy 1938-as német DKW SB200 motorkerékpár katonai felszerelésekkel.
Nyitókép: Unsplash

80 évnyi bizonytalanság érhet véget: azonosíthatják a Dunából előkerült katonákat

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Név szerint is azonosíthatják a Dunából előkerült, egy német katonai motorkerékpár mellett megtalált két német katonát. Annyi már kiderült, hogy mindketten a 22. SS-önkéntes lovashadosztály állományába tartoztak.

A rendkívül alacsony vízállás miatt augusztus elején előkerült motorkerékpár mellett talált emberi maradványok azonosításán a Német Hadisírgondozó Szövetség (Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.) dolgozik – számolt be róla a Magyar Nemzet. A szakértők az elhunytak azonosítójegyeit és az archív forrásokat vetik össze annak megállapítására, kik lehettek a katonák.

Maruzs Roland ezredes, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka a szövetség legújabb videójában megerősítette korábbi feltételezésüket, miszerint az 1944-ben gyártott DKW NZ 350-1 motorkerékpár mellett megtalált két katona a 22. SS-önkéntes lovashadosztályhoz tartozott.

A különösen jó állapotban fennmaradt motorkerékpár a Hadtörténeti Intézet és Múzeumba kerül, ahol a második világháborús haditechnikai gyűjtemény és az állandó kiállítás kiemelt darabja lesz, a magyar főváros ostromához kapcsolódóan.

A lelet a történeti kutatás mellett az érintett családok számára is kiemelkedő jelentőségű lehet. Ha sikerül azonosítani a két katonát, hozzátartozóik és leszármazottaik több mint nyolcvan év után megtudhatják, mi történt eltűnt szeretteikkel.

A két katonát 2026 novemberében helyezik végső nyugalomra a budaörsi német–magyar katonatemetőben.

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