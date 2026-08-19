Vitézy Dávid: már indul is a győri vasúti fővonal korszerűsítése

A Swietelsky 36,3 milliárd forintért építheti át az Almásfüzitő és Komárom közötti 13,6 kilométeres vasúti pályaszakaszt – jelentette be keddi Facebook-bejegyzésében Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

„Eredményesen lezártuk a kivitelezési tendert: átépítjük az Almásfüzitő-Komárom szakaszt, így a bécsi fővonalon gyorsabb lesz a vasúti közlekedés” – írta a miniszter.

Mint ismertette, eredményt hirdettek a Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv részeként meghirdetett kivitelezési tenderen, amely a Budapest-Győr fővonal egyik, óránként 160 kilométeres sebességre eddig alkalmatlan szakaszának átépítésével lehetővé teszi a gyorsabb, biztonságosabb és utasbarátabb közlekedést.

Az EU Kohéziós Alapjának finanszírozásával legolcsóbb ajánlattevőként a Swietelsky végezheti a kivitelezési feladatokat az Almásfüzitő és Komárom közötti szakaszon 36,3 milliárd forintért.

A miniszter rámutatott, hogy miközben a bécsi fővonal kiépítési sebessége Budaörstől az országhatárig szinte végig meghaladja a gépkocsival szabályosan elérhető sebességet, ezen a szakaszon 120-as a pálya. A sebesség növelésén túl az is cél, hogy a le- és felszálló utasoknak komfortosabb legyen a környezet, a menetrendet stabilabban lehessen tartani Ausztria, Győr és a Nyugat-Dunántúl más városai felé, és hogy biztonságosabb legyen a vasúti és a közúti közlekedés is.

Az egész szakaszon teljesen újjáépül a pálya, a váltók váltófűtést kapnak.

Az érintett 13,6 kilométeren belül, Szőny megállóhelynél 1600 méter hosszban ívkorrekcióra van szükség a 160 kilométeres sebesség eléréséhez, vagyis kissé arrébb helyezik a pályát.

Szőny közelében az 1-es főút sorompóját közúti felüljáróval váltják ki, három kisebb útátjáró pedig megszűnik, ezeket úgy pótolják, hogy új út épül más átjárótól, valamint az új közúti felüljáró és új gyalogos-kerékpáros aluljáró biztosítja az átkelést a vasúton. Almásfüzitő-felső állomáson és Szőny megállóhelyen magasperonok épülnek, hogy akadálymentesen lehessen használni a vasutat. Almásfüzitő-felsőn peronaluljáró, Szőny megállóhelyen gyalogos felüljáró készül liftekkel. A vonalon két helyen, az almásfüzitői temetőnél és Szőnyben, a Stadion útnál létesül gyalogos, kerékpáros aluljáró. Szőny megállóhelyen, az 1-es főút és a vasút közötti területen P+R és B+R parkoló létesül.

Az eredményes közbeszerzést követően hamarosan szerződést kötnek, a tervezett fejlesztés várhatóan 2030-ig valósulhat meg – tette hozzá.