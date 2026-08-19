Nem akárki sürget választásokat Ukrajnában

Háborús körülmények között is megtartandó választásokat sürgetett Mihajlo Fedorov menesztett ukrán védelmi miniszter kedden este.

A Volodimir Zelenszkij ukrán elnök által júliusban leváltott tárcavezető a YouTube-on megjelent videóüzenetében kijelentette, hogy a háborúban álló Ukrajna kormányzati válsággal néz szembe, és élesen bírálta a háborús körülmények között zajló korrupciót is.

„Arra az alapvető kérdésre kell megtalálnunk a választ, hogy hogyan működhet egy állam, ha évekig húzódik a háború? Másodszor pedig arra, mi van, ha a háború még egy évig, kettőig vagy akár háromig is eltart? Oroszország gyakorlatilag megkaphatja e a jogot arra, hogy meghatározza, mikor választhatják meg az ukránok újból a saját vezetésüket? Meggyőződésem, hogy nem. A demokrácia nem lehet Oroszország túsza” – hangsúlyozta Fedorov, akit az Ukrajinszka Pravda hírportál idézett.

Mint mondta, Ukrajnának meg kell találnia azt a törvényes, biztonságos és véghez vihető mechanizmust, amely lehetővé teszi a teljes értékű demokratikus folyamat helyreállítását még egy elhúzódó háború körülményei közepette is.

„Ez nehéz. Biztosítani kell a szavazás jogát a katonáknak. Külföldön tartózkodó ukránok millióinak. A frontszakaszok mentén élőknek. Biztosítani kell a választási folyamat biztonságát, az intézmények függetlenségét és az eredmény iránti bizalmat is. A nehézség azonban nem jelenti azt, hogy ez lehetetlen volna. Ukrajna már többször is megtette azt, amit a világ lehetetlennek vélt” – tette hozzá.

A volt miniszter mindemellett szóvá tette, hogy „különösen veszélyes az, amikor a társadalomban olyan benyomás keletkezik, hogy az ember kinevezésének legfőbb kritériuma nem a szakértelme, nem az eredményei és nem az a képessége, hogy megváltoztassa az országot, hanem a rendszer iránti személyes lojalitása„.

„Így nem működhet korszerű társadalom. Főként nem működhet így egy, a létéért küzdő ország” – vélekedett.

„Beszélnünk kell a korrupcióról is. Nem azért mert ez egy divatba jött szó. Hanem azért, mert háborús időkben a korrupció teljesen más értelmet nyer” – jelentette ki Fedorov.

Kiemelte, hogy a háború körülményei között, amikor Oroszország változtatja taktikáját, és naponta rendkívül fontos döntéseket kell hozni, Ukrajna nem maradhat teljes jogú, kinevezett védelmi miniszter nélkül.

„Ez nem normális” – tette hozzá.

Ukrajnában már több mint egy hónapja tartanak a tüntetések a hivatalából menesztett Fedorov támogatására. Vasárnap Kijev központjában Fedorov védelmi miniszteri posztra való visszahelyezéséért, valamint „a hatalom és a társadalom közötti párbeszédért” tüntettek.

Zelenszkij kedden Jevhenyij Hmarát jelölte a védelmi miniszteri tisztségre, amit még az ukrán parlamentnek is jóvá kell hagynia. Hmarát július 17-én ideiglenesen már megbízták a miniszteri feladatok ellátásával.