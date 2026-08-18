Kós Hubert: olyan fájdalmat éreztem, mint még soha, de jó teszt volt

Kós Hubert boldog, megcsinált mindent, amit kellett, és feszegette a határait is – árulta el az InfoRádiónak nyilatkozva a ferihegyi reptéren olimpiai, világ- és Európa-bajnok úszó, aki az elmúlt napokban Párizsban 3 aranyérmet is szerzett (200 m hát, 200 m vegyes, 4x100 m gyorsváltó).

„Ez most erről szólt, no meg persze arról, hogy kiderüljön, mi lesz a programom a következő két évben. És most szerintem ezen csak nehezítettem magamnak, mert a 200 m vegyes nagyon jól sikerült, miközben sajnos épp ez az a szám, amely elől próbálok menekülni, mert egyszerűen nem biztos, hogy le tudom úszni” – utalt arra, hogy a Los Angeles-i olimpián programütközés lesz a 200 m hát és a 200 m vegyes esetében.

Tanulságokat is említett:

200 m vegyesen több hibát is vétett

a rövidebb távokon nem úszott annyira gyorsan, mint szeretett volna (nevezett még 100 m és 200 m pillangón, valamint 100 m háton is, utóbbit viszont végül nem úszta, 50 m háton viszont ott volt)

ha nem „megy neki” 200 m háton a világcsúcskísérletnek, több ereje maradt volna egyéb feladatokra.

De nagyon büszke magára és arra is, hogy végül a számhalmozást választotta a párizsi úszóviadalon, az év csúcseseményén, és három arannyal a nyakában jött el a francia fővárosból, nagy álma volt ugyanis, hogy a váltóval diadalmaskodhasson.

Merthogy az úszó-Eb fénypontja számára a 4x100-as gyorsváltó aranyérme volt Németh Nándorral, Szabó Szebasztiánnal és Milák Kristóffal a kvartettban.

„Az mindent vitt. Nekem az a verseny és az a nap volt a kedvencem. Nagyon sokat dolgoztam azon, hogy ez végre létrejöjjön, de szerintem nagyon sok mindenki rajta volt ezen. Örültünk, hogy megtörtént” – kommentálta az országos csúcsot és Eb-aranyat termő eredményt.

Kós Hubertnak tehát a 200 m hát marad a fő száma, amelyet szintén elemzett azok után, hogy a középdöntőben jobb ideje lett, mint a döntőben.

„Ha nem mentem volna neki a középdöntőnek, akkor sokkal jobb a döntő, nyilván. És lehet, hogy úgy meg tudtam volna úszni a világcsúcsot. De ez nem erről szól, hogy minél könnyebb programot alakítsak ki magamnak, hanem arról, hogy tényleg mindent megtegyek, hogy fejlődjek és tanuljak ebből, mert most jön a két legnagyobb versenyem a karrieremben, a jövő évi budapesti világbajnokság és a Los Angeles-i olimpia 2028-ban. Kellenek ezek a versenyek, ezek a tesztek még, mert ott már tényleg komoly feladatom lesz.”

Párizsban voltak napjai, amikor fáradtabb volt, volt, amikor jobban ki volt pihenve, a 200 m hát középdöntője volt a legnehezebb, olyan fájdalmat érzett, mint még soha, onnantól kezdve mégis minden könnyebben ment már, így lett a 200 m vegyes majdhogynem a legfelszabadultabb úszása, aznap délelőtt pihenni is tudott, mert nem volt programja a medencében.

A következő nagy feladat tehát 2027, Budapest, MVM Dome. Ezt legendás edzője, Bob Bowman is tudja, rábízza azt is, mi legyen a decemberi rövidpályás világbajnoki szereplésével.

A cikk Farkas Dávid interjúja alapján készült.