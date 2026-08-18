Aranyérmekből milliók: mesés összeget keresett Kós és Milák az Eb-n

A Swimswam.com adatai szerint a kontinenstorna pénzdíjas rangsorának élmezőnyében végzett a két magyar úszó – számolt be a Mandiner. A listát toronymagasan az olasz Sara Curtis vezeti 25 616 euróval, mintegy 9,3 millió forinttal. Curtis ugyan kevesebb aranyérmet nyert a magyaroknál, két rendkívül jól fizető világcsúcsot is felállított.

Kós Hubert három aranyérmével és egy Európa-csúccsal 9583 eurót, mintegy 3,5 millió forintot keresett közvetlenül az Eb-n, míg a két aranyat, egy bronzot és egy Európa-csúcsot szerző Milák Kristóf 8583 eurót, vagyis körülbelül 3,1 millió forintot kap. A magyarok közül Sárkány Zalán is előkelő helyen végzett: egy ezüst- és egy bronzéremért 2500 euró járt neki.

A nemzetközi pénzdíjak azonban eltörpülnek a magyar állami jutalmak mellett. Az olimpiai versenyszámban szerzett Eb-aranyért 6 875 000 forint, az ezüstéremért közel 5, a bronzéremért pedig csaknem 4 millió forint jár.

Az érmek és helyezések alapján Sárkány Zalán csaknem 9 millió, Milák Kristóf mintegy 17 millió, Kós Hubert pedig körülbelül 20 millió forintos állami jutalomra jogosult a párizsi Eb-n nyújtott teljesítményéért.