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Nyitókép: MTI/EPA pool/Jim Lo Scalzo

Nem kacsa: bírósághoz fordult Donald Trump kormánya miatt a Disney vállalatcsoport

Infostart / MTI

Bírósághoz fordult a Trump-kormánnyal szemben a Disney vállalatcsoport a tulajdonában lévő ABC televíziótársaság sugárzási engedélyének felülvizsgálata miatt.

A média- és szórakoztatóipari óriásvállalkozás többi között azt kéri a bíróságtól, hogy akadályozza meg, és függessze fel a Szövetségi Kommunikációs Bizottság (FCC) eljárását, ami az ABC-hez tartozó 8 televíziócsatorna sugárzási engedélyének előhozott megújítását célozza.

A Disney tulajdonában álló médium tévécsatornáinak engedélye 2028 és 2031 között járna le, a cég állítása szerint a kormányzat politikai okokból hozta előre a megújítási folyamatot, és megsérti a szólásszabadsághoz fűződő alkotmányos jogot.

A bírósági kereset szerint a Trump-kormány, egyetlen okból folytat megtorló hadjáratot az ABC ellen: nem ért egyet azzal, amit az ABC adásaiban sugároz.

Brendan Carr, a szövetségi kormányhatóság elnöke áprilisban kezdeményezte az ABC-hez tartozó 8 televízióadó engedélyének gyorsított megújítási eljárását, ami azok felülvizsgálatát jelenti. Az eljárás során az ABC televízióadóinak igazolnia kell, hogy műsorai megfelelnek a feltételeknek.

Az FCC szóvivője korábbi közleményében azt írta, hogy az országosan elérhető televíziótársaságok számára a műsorszórási jogért cserébe „a törvény által előírt kötelezettség, hogy a köz érdekében működjenek, és ne szűk érdekek mentén, illetve pártok érdekeit szolgálva”.

Donald Trump elnök a közelmúltban számos alkalommal bírálta az ABC News televíziót, amelynek műsorait politikai elfogultsággal vádolta, különösen sokat kritizálta az ABC egyik legismertebb adását, Jimmy Kimmel 2003 óta futó késő esti talk-show-ját.

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