ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.2
usd:
315.53
bux:
148696.72
2026. augusztus 18. kedd Ilona
24 óra Ukrajna Lengyel buszbaleset Paks
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A köztársasági elnöki jogköröket ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnök az államfõválasztáson az Országgyûlés rendkívüli plenáris ülésén 2026. augusztus 11-én. A köztársasági elnököt titkos szavazással választják meg a képviselõk kétharmadának szavazatával.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

„Sok értékes tapasztalattal lettem gazdagabb” – Forsthoffer Ágnes búcsúzik

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Utolsó munkanap a Sándor-palotában – írta Facebook-oldalán Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke, aki ideiglenesen látta el a köztársasági elnöki feladatokat.

Forsthoffer Ágnes azt írta: a köztársasági elnök feladat- és hatáskörében eljárva az egyik utolsó feladata az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából odaítélt állami kitüntetések határozatainak aláírása volt. A kitüntetések ünnepélyes átadására augusztus 20-án kerül sor az Országház kupolatermében – tette hozzá.

„Holnap átveszi a hivatalt dr. Baka András köztársasági elnök úr” – írta, és bejegyzésében köszönetet mondott a Sándor-palota főigazgatójának, vezetőinek és munkatársaiknak az átmeneti időszak gördülékeny teljesítéséért. „Sok értékes tapasztalattal lettem gazdagabb” – jegyezte meg.

Az Alaptörvény 17. módosításával Sulyok Tamás volt államfő mandátuma július 20-án 0 órától szűnt meg, jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke látta el.

Baka Andrást, a Legfelsőbb Bíróság volt elnökét – akit a kormánypárti Tisza-frakció jelölt államfőnek – augusztus 11-én titkos szavazáson, 140 igen és 6 nem vokssal választották meg az országgyűlési képviselők.

Baka András a választás eredményének kihirdetését követő nyolcadik napon lép államfői hivatalába.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    „Sok értékes tapasztalattal lettem gazdagabb” – Forsthoffer Ágnes búcsúzik

országgyűlés

házelnök

köztársasági elnök

sándor-palota

forsthoffer ágnes

baka andrás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kós Hubert: olyan fájdalmat éreztem, mint még soha, de jó teszt volt

Kós Hubert: olyan fájdalmat éreztem, mint még soha, de jó teszt volt
Sokat kivett a világcsúcs-kísérlet Kós Hubertből 200 méter háton a párizsi úszó Európa-bajnokságon, és bár a rekordra még várnia kell, három aranyéremmel zárta a kontinensviadal, fő száma mellett 200 vegyesen és a 4-szer 100-as gyorsváltó tagjaként is dobogó tetejére állhatott. Az olimpiai és világbajnok hazatérése után a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren nyilatkozott az InfoRádiónak.
 

Sós Csaba úszókapitány az Eb után: boldog vagyok, de nem elégedett

Aranyérmekből milliók: mesés összeget keresett Kós és Milák az Eb-n

VIDEÓ
Miért küzd még Milák Kristóf a démonaival? Sós Csaba, Inforádió, Aréna
Milyen megoldásokkal lehet Dunát rekeszteni? Baranya Sándor, Inforádió, Aréna
Gyorshajtás, autóelkobzás, e-roller: mit hoz az új KRESZ-szigor? Major Róbert, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.19. szerda, 18:00
Müller Veronika
professzor, egyetemi tanár, a Pulmonológiai Klinika igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Eséssel zártak az amerikai tőzsdék, a Nasdaq teljesített a leggyengébben

Eséssel zártak az amerikai tőzsdék, a Nasdaq teljesített a leggyengébben

Negatív hangulat uralta kedden a világ tőzsdéit: a magyar piac a nemzetközi trendekkel összhangban eséssel zárt, és a vezető európai részvényindexek többsége is mínuszban fejezte be a kereskedést. Budapesten valamennyi nagypapír gyengült, közülük a Mol teljesített a legrosszabbul. Európában különösen a technológiai részvények kerültek nyomás alá, miközben az olajipari cégeket támogatta a nyersolaj drágulása. A rossz hangulat az Egyesült Államokban is folytatódott.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Állatkertek Éjszakája 2026: programok és helyszínek országszerte

Állatkertek Éjszakája 2026: programok és helyszínek országszerte

Ismét közeleg az Állatkertek éjszakája! Látványetetések, esti séták, különleges programok és állatos tévhitek várják a látogatókat a hazai állatkertekben.

BBC
Business Sport Travel Science
Meta 'hid the truth' over child safety, court hears, as social media trial begins

Meta 'hid the truth' over child safety, court hears, as social media trial begins

States are seeking billions of dollars from the social media giant, which owns Facebook and Instagram.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 18. 21:34
Vasárnap elkezdhetik visszakapcsolni az atomerőmű turbináit – a nap hírei
2026. augusztus 18. 20:58
80 évnyi bizonytalanság érhet véget: azonosíthatják a Dunából előkerült katonákat
×
×