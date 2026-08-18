„Sok értékes tapasztalattal lettem gazdagabb” – Forsthoffer Ágnes búcsúzik

Forsthoffer Ágnes azt írta: a köztársasági elnök feladat- és hatáskörében eljárva az egyik utolsó feladata az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából odaítélt állami kitüntetések határozatainak aláírása volt. A kitüntetések ünnepélyes átadására augusztus 20-án kerül sor az Országház kupolatermében – tette hozzá.

„Holnap átveszi a hivatalt dr. Baka András köztársasági elnök úr” – írta, és bejegyzésében köszönetet mondott a Sándor-palota főigazgatójának, vezetőinek és munkatársaiknak az átmeneti időszak gördülékeny teljesítéséért. „Sok értékes tapasztalattal lettem gazdagabb” – jegyezte meg.

Az Alaptörvény 17. módosításával Sulyok Tamás volt államfő mandátuma július 20-án 0 órától szűnt meg, jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke látta el.

Baka Andrást, a Legfelsőbb Bíróság volt elnökét – akit a kormánypárti Tisza-frakció jelölt államfőnek – augusztus 11-én titkos szavazáson, 140 igen és 6 nem vokssal választották meg az országgyűlési képviselők.

Baka András a választás eredményének kihirdetését követő nyolcadik napon lép államfői hivatalába.