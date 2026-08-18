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A fenékküszöb építésének munkálatai az MVM Paksi Atomerõmû közelében 2026. augusztus 15-én. Megkezdõdött a bárkák irányított süllyesztése Paksnál az atomerõmû mûködésének fenntartásához szükséges dunai vízszint emelése érdekében.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Magyar Péter: két napig kell még kihúzni

Infostart / MTI

Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért, két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel – írta Facebook-bejegyzésében kedden Magyar Péter.

A miniszterelnök ugyanakkor hozzátette: vasárnaptól az épülő küszöb és a várható vízszintemelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter korábban arról posztolt, hogy megállás nélkül folytatódik a munka Pakson; „a fenékküszöb építésével párhuzamosan folyamatosan készülünk az előttünk álló napokra is”.

Elkészültek a bárkák biztonságos rögzítését szolgáló földcsavarok, amelyekhez vastag acélsodronyokkal rögzítik a folyamatosan süllyesztett bárkákat. A bárkák süllyesztése már meghaladta a 150 centimétert, a művelet pedig folyamatosan zajlik – írta a miniszter. Közben mindkét parton nagy erőkkel halad a fenékküszöb építése.

Baranya Sándor, a BME Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszékének vezetője, vízépítő mérnök az InfoRádió Aréna című műsorában beszélt arról, milyen példátlan kihívást jelent ez a beruházás, amelynek csak elméletben volt alternatívája, gyakorlatban nem. Ha helyreáll a Duna vízszintje, onnantól pedig a figyelés lesz a munka. Részletek itt.

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