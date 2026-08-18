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A drónnal készült felvételen összeroncsolódott autóbusz mûszaki mentésén dolgoznak tûzoltók az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezetõ oldalán, Mezõkeresztes és Mezõnagymihály között 2026. augusztus 16-án reggel. A lengyel rendszámú turistabusz eddig tisztázatlan körülmények között felborult a mezõkeresztesi lehajtó után, a balesetben több ember meghalt.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Műtét és intenzív kezelés: friss hírek az M3-as buszbaleset sérültjeiről

Infostart / MTI

Összesen még 7 sérültet ápolnak a miskolci Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórházban, ahová 9 személyt szállítottak be az M3-as autópályán történt súlyos buszbaleset helyszínéről – közölte az intézmény kommunikációs munkatársa.

Németh Csaba azt írta, hogy a sérültek közül két beteget súlyos, életveszélyes, de stabil állapotban kezelnek a Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztályon (KAITO). Mindkettőjüknél megtörténtek a szükséges műtéti beavatkozások, ellátásuk és intenzív terápiás kezelésük folyamatos.

A kórház Traumatológiai Osztályán négy beteget kezelnek, ellátásuk a sérüléseik jellegének és súlyosságának megfelelően történik. Az idegsebészeten egy személyt ápolnak, míg a baleset többi sérültje állapotuknak köszönhetően már hazautazhattak rokonaikkal Lengyelországba – közölte.

A sajtóanyag szerint a kórház valamennyi szükséges szakmai és tárgyi feltételt megad a sérültek ellátásához, a hozzátartozóknak pedig lengyel tolmácsot is biztosítanak. A családtagokat az orvosok felvilágosították a sérültek állapotáról, a hozzátartozóknak szálláslehetőséget is biztosítottak.

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Kezdőlap    Belföld    Műtét és intenzív kezelés: friss hírek az M3-as buszbaleset sérültjeiről

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