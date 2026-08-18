Műtét és intenzív kezelés: friss hírek az M3-as buszbaleset sérültjeiről

Németh Csaba azt írta, hogy a sérültek közül két beteget súlyos, életveszélyes, de stabil állapotban kezelnek a Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztályon (KAITO). Mindkettőjüknél megtörténtek a szükséges műtéti beavatkozások, ellátásuk és intenzív terápiás kezelésük folyamatos.

A kórház Traumatológiai Osztályán négy beteget kezelnek, ellátásuk a sérüléseik jellegének és súlyosságának megfelelően történik. Az idegsebészeten egy személyt ápolnak, míg a baleset többi sérültje állapotuknak köszönhetően már hazautazhattak rokonaikkal Lengyelországba – közölte.

A sajtóanyag szerint a kórház valamennyi szükséges szakmai és tárgyi feltételt megad a sérültek ellátásához, a hozzátartozóknak pedig lengyel tolmácsot is biztosítanak. A családtagokat az orvosok felvilágosították a sérültek állapotáról, a hozzátartozóknak szálláslehetőséget is biztosítottak.