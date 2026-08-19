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Fiatal turista lány a budapesti napfelkeltében gyönyörködik.
Nyitókép: Getty Images/Maksym Belchenko

Már látszik, mikor tér vissza a kellemetlen időjárás

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Átmenetileg felfrissült a levegő, de ismét előoldali áramlási rendszerbe kerülünk, így a következő napokban erősödik a nappali felmelegedés.

Szerdán délnyugat felől egyre többfelé vékonyodik, csökken a felhőzet, és naposra fordul az idő. Az északi tájakon azonban helyenként felhős maradhat az ég, kisebb eső, záporeső néhol ott fordulhat elő. Másutt kicsi a csapadék esélye. A délnyugati harmadot leszámítva nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a nyugatias irányú szél, amely késő délutántól délire fordul, és mindenütt gyengül. A hőmérséklet csúcsértéke 27 és 33 fok között várható.

A következő napokban egyre jobban erősödik majd a nappali felmelegedés, viszont észak, északnyugat irányából belöttyenhet hozzánk kicsit hűvösebb, labilisabb levegő, ezáltal főként az északi, északnyugati országrészben helyenként erőteljesebb lehet a felhőképződés, előfordulhat zápor, zivatar – hangzik el a HungaroMet videós előrejelzésében.

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Müller Veronika
professzor, egyetemi tanár, a Pulmonológiai Klinika igazgatója
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