Már látszik, mikor tér vissza a kellemetlen időjárás

Szerdán délnyugat felől egyre többfelé vékonyodik, csökken a felhőzet, és naposra fordul az idő. Az északi tájakon azonban helyenként felhős maradhat az ég, kisebb eső, záporeső néhol ott fordulhat elő. Másutt kicsi a csapadék esélye. A délnyugati harmadot leszámítva nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a nyugatias irányú szél, amely késő délutántól délire fordul, és mindenütt gyengül. A hőmérséklet csúcsértéke 27 és 33 fok között várható.

A következő napokban egyre jobban erősödik majd a nappali felmelegedés, viszont észak, északnyugat irányából belöttyenhet hozzánk kicsit hűvösebb, labilisabb levegő, ezáltal főként az északi, északnyugati országrészben helyenként erőteljesebb lehet a felhőképződés, előfordulhat zápor, zivatar – hangzik el a HungaroMet videós előrejelzésében.