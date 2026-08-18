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Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója a párt Lendvay utcai székházánál tartott sajtótájékoztató elõtt 2026. július 22-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Havasi Bertalan feljelentésre és perre készül a Miniszterelnökség ellen

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Újabb fordulatot vett a Magyar Péter és Havasi Bertalan között hónapok óta húzódó vita. A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a Miniszterelnökség annak ellenére nem utalta el augusztusi illetményét, hogy korábban írásban elismerte: annak jogalapját és összegét nem vitatja. Havasi Bertalan most ügyvédi felszólítást küldött, és közölte: ha nem kapja meg a pénzét, közigazgatási pert indít, valamint feljelentést is tesz.

Havasi Bertalan a Magyar Nemzetnek elmondta, hogy hat hónapos felmentési ideje november 16-ig tart, ez idő alatt pedig havonta egyenlő részletekben jár neki az illetménye. Az augusztusi összeget a törvény szerint augusztus 5-ig kellett volna megkapnia, az utalás azonban nem érkezett meg.

Állítása szerint nem adminisztratív hiba vagy hiányzó dokumentum miatt maradt el a kifizetés: a bérszámfejtés megtörtént, a Magyar Államkincstár rendszerében pedig az is látható, hogy az összeget elszámolták, valamint levonták belőle az adót és a társadalombiztosítási járulékokat.

Havasi szerint a Miniszterelnökségen sem tudtak érdemi magyarázatot adni arra, miért nem fizették ki az illetményét. Az ügyben már jogi lépéseket is tett: ügyvédje, Répássy Róbert kedden felszólítást küldött a Miniszterelnökségnek.

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint előző nap telefonon is megpróbált kapcsolatba lépni a tárca illetékeseivel, de az illetményszámfejtésnél dolgozók nem tudtak magyarázatot adni a történtekre. Havasi állítása szerint ugyanakkor elismerték, hogy a járandósága jogos, és azt már ki kellett volna fizetni.

Ha a pénz nem érkezik meg, Havasi Bertalan szerint legkésőbb jövő hétfőn közigazgatási pert indítanak.

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Kezdőlap    Belföld    Havasi Bertalan feljelentésre és perre készül a Miniszterelnökség ellen

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