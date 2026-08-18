Havasi Bertalan feljelentésre és perre készül a Miniszterelnökség ellen

Havasi Bertalan a Magyar Nemzetnek elmondta, hogy hat hónapos felmentési ideje november 16-ig tart, ez idő alatt pedig havonta egyenlő részletekben jár neki az illetménye. Az augusztusi összeget a törvény szerint augusztus 5-ig kellett volna megkapnia, az utalás azonban nem érkezett meg.

Állítása szerint nem adminisztratív hiba vagy hiányzó dokumentum miatt maradt el a kifizetés: a bérszámfejtés megtörtént, a Magyar Államkincstár rendszerében pedig az is látható, hogy az összeget elszámolták, valamint levonták belőle az adót és a társadalombiztosítási járulékokat.

Havasi szerint a Miniszterelnökségen sem tudtak érdemi magyarázatot adni arra, miért nem fizették ki az illetményét. Az ügyben már jogi lépéseket is tett: ügyvédje, Répássy Róbert kedden felszólítást küldött a Miniszterelnökségnek.

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint előző nap telefonon is megpróbált kapcsolatba lépni a tárca illetékeseivel, de az illetményszámfejtésnél dolgozók nem tudtak magyarázatot adni a történtekre. Havasi állítása szerint ugyanakkor elismerték, hogy a járandósága jogos, és azt már ki kellett volna fizetni.

Ha a pénz nem érkezik meg, Havasi Bertalan szerint legkésőbb jövő hétfőn közigazgatási pert indítanak.