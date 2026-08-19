Mielőtt saját applikációba költözne, szuperfelületet kap a Copilot

Július végén derült ki, hogy egy szuperalkalmazáson dolgozik a Microsoft. A vállalat célja, hogy egy platformra tegye az összes AI-szolgáltatását – írja a The Verge híradása nyomán a hvg.hu.

Satya Nadella vezérigazgató akkor azt mondta, hogy a harmadik negyedévben egyetlen szuperalkalmazásban egyesítik a „Copilot-élményeket” – a csevegőfunkciót, a Code-ot és a Coworks szolgáltatást is.

Azt egyelőre nem tudni, hogy erre pontosan mikor kerülhet sor, ám a Microsoft már elkezdte az egyesítési folyamatot. Ennek köszönhetően mind a személyes, mind a munkahelyi fiókok átkerülnek az új, egységes alkalmazásba.

A Copilot név megmarad, ám az alkalmazás ikonja már másmilyen lesz.

A vállalat szerint a mobil- és webes alkalmazásokat érintő változást augusztus közepén kezdik el bevezetni, a Windowson és Macen futó alkalmazásoknál pedig valamikor szeptember közepére ütemezte be a cég a változást. A mobileszköz-felhasználókat arra kéri majd a rendszer, hogy töltsék le az új Copilotot.

A változás mértéke függ attól is, hogy ki melyik AI-t használja. A Microsoft Copilot felhasználói a frissített fejlesztésben folytathatják majd a munkát, ott találják majd meg a csevegéseket és a tartalmaikat egyaránt, míg a Microsoft 365 Copilot alkalmazás felhasználói „kisebb navigációs változásokat” tapasztalhatnak, a Copilot frissített ikonját látják majd, valamint hozzáférést kapnak a Copilottal való csevegésekhez.

A redmondi cég külön kiemelte: a különböző tartalmak az alkalmazáson belül fiókonként különülnek majd el, vagyis nem keverednek például a munkahelyi és a magánéleti dolgok.