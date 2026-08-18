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Marco Rubio amerikai külügyminisztert Nicolás Maduro venezuelai elnök elfogása ügyében hallgatják meg a szenátus külügyi bizottsága elõtt a washingtoni Capitoliumban 2026. január 28-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Shawn Thew

Újabb pofont kapott Washingtontól a hágai bíróság

Infostart / MTI

A Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) újabb két magas rangú tisztségviselőjét sújtotta szankcióval az Egyesült Államok hatáskörrel való visszaélés miatt – közölte Marco Rubio amerikai külügyminiszter.

A minisztérium internetes oldalán kiadott közlemény szerint Donald Trump elnök korábbi rendeletéhez igazodva büntetőintézkedés alá került Tomoko Akane, az ICC japán elnöke, valamint Abdulaje Seye-t, a bíróság szenegáli nemzetiségű vezető tárgyalási ügyvédje.

„Ezek a személyek közvetlenül bekapcsolódtak az ICC tevékenységébe olyan kormányok tisztségviselőinek letartóztatása, őrizetbe vétele és eljárás alá vonása érdekében, amelyek nem ismerik el a törvényszék fennhatóságát” – olvasható Marco Rubio közleményében, amely arra is rámutat, hogy a bíróság többször megkísérelte fennhatóságát kiterjeszteni az Egyesült Államok polgáraira is.

„A Trump-kormány világossá tette: a Nemzetközi Büntetőbíróság korrupt és végletesen átpolitizált nemzetek feletti bíróság, amelyik rosszindulatúan visszaélt fennhatóságával és túllépte mandátumát. Nem fogjuk eltűrni az állami szuverenitás elleni támadást” – áll az amerikai külügyminiszter nyilatkozatában.

Donald Trump amerikai elnök 2025 februárjában írta alá azt a rendeletet, amely lehetővé teszi az ICC elleni szankciókat. A jogszabály alapján az Egyesült Államok azóta a hágai bíróság több tagját is szankciókkal sújtotta, ami többi között vízumkorlátozásból és pénzügyi szankciókból áll.

Az ICC 2002-ben jött létre a háborús bűnök, a népirtás és az emberiesség elleni bűnök feltárása céljából. Az Egyesült Államok nem tagja a bíróságnak.

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