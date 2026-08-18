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Alice Weidel, a német ellenzéki Alternatíva Németországnak (AfD) párt társelnöke a párt ifjúsági szervezete, a Németország Nemzedék (Generation Deutschland) alakuló kongresszusán Giessenben 2025. november 29-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek

Polgári kezdeményezés indult az AfD ellen Németországban

Infostart / MTI

Civil összefogás indított kampányt az Alternatíva Németországnak (AfD) szélsőjobboldali párt abszolút többségének megakadályozására a szeptember 6-i szász-anhalti tartományi választáson.

A Mehr als uns trennt (Több annál, ami bennünket elválaszt) egyesület Wahre Heimatliebe ist (A valódi hazaszeretet) kezdeményezése szerint az AfD abszolút többsége és esetleges kormányalakítása súlyos társadalmi és gazdasági következményekkel járna nemcsak Szász-Anhaltban, hanem azon túl is.

A kampány célja az AfD önálló kormányzásának megakadályozása, és arra ösztönzik a választókat, hogy éljenek szavazati jogukkal, és egy demokratikus pártra adják voksukat.

A kezdeményezést a sport, a kultúra, a tudomány és a gazdaság több ismert képviselője támogatja.

A szervezők plakátokon és egy Szász-Anhaltot bejáró kampánybusz segítségével mutatnák be, milyen következményekkel járhat az AfD választási programjának megvalósítása, például a kulturális és az ápolási területen.

Szász-Anhaltban az Alkotmányvédelmi Hivatal bizonyítottan szélsőjobboldali szervezetként tartja nyilván az AfD-t.

A választás előtt több más kezdeményezés is alakult a párt önálló kormányzásának megakadályozására.

A Deutsche Gewerkschaftsbund német szakszervezeti szövetség a Wir sind Sachsen-Anhalt: engagiert und weltoffen! (Mi vagyunk Szász-Anhalt: elkötelezettek és nyitottak a világra!) néven indított kampányt az AfD többségének a megakadályozására.

A Campact szervezet szintén egy célzott kampánnyal akarja megakadályozni, hogy az AfD egyedül kormányozzon.

A Taktisch Wählen 2026 (Taktikus szavazás 2026) kezdeményezés szervezői szintén az AfD abszolút többsége ellen kampányolnak.

A magdeburgi egyházmegye a Bewusst wählen (Tudatos szavazás) kezdeményezése keretében az emberi méltóságra, a felebaráti szeretetre és a szolidaritásra helyezi a hangsúlyt.

Több kulturális intézmény szövetséget alakított és Stolz auf Vielfalt (Büszkék vagyunk a sokszínűségre) címmel indított kampányt az AfD többségének a megakadályozására.

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