Kellett a jogsi, kétszer is megcsinálta a durva trükköt az oktató

A vádirat szerint egy Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében élő férfi még 2020-ban elhatározta, hogy jogosítványt szerez. A férfi a Covid-19 járványra figyelemmel elméleti oktatáson nem vett részt, majd gyakorlati oktatásra sem járt, már az elméleti vizsgát is más személy teljesítette helyette. Ezt követően a férfi megkérte a gépjárművezető oktatóként dolgozó vádlottat, hogy helyette tegye le a forgalmi vizsgát.

Az oktató 2020 decemberében kétszer is vizsgázott a férfi helyett Kecskeméten, de mindkét forgalmi vizsgán megbukott. A vizsgákon a vádlott magát egy, a saját fényképével ellátott, de a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében élő férfi adatait tartalmazó ideiglenes személyi igazolvánnyal igazolta.

A sikertelen forgalmi vizsgák után a vádlott részletekben visszafizette a férfinak a közreműködéséért kapott pénzt.

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség 2024-ben feltételes ügyészi felfüggesztés keretében mindkét férfival szemben két évi időtartamra felfüggesztette az eljárást.

Mivel oktatót a feltételes ügyészi felfüggesztés tartama alatt elkövetett szándékos bűncselekmény miatt a feltételes ügyészi felfüggesztés tartama alatt gyanúsítottként hallgatták ki, a főügyészség idén tavasszal az oktatóval szembeni eljárás folytatásáról és elkülönítéséről döntött.

Az elkülönítést követően a férfi cselekményére hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Kecskeméti Járási Ügyészség a férfival szemben közokirat-hamisítás bűntette miatt vádat emelt és ezért vele szemben pénzbüntetés kiszabására tett indítványt.

A vádlott bűnösségéről a Kecskeméti Járásbíróság fog dönteni.