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A Magyar Honvédség tűzszerészeinek járműve Debrecenben, a részben lezárt Tímár utcában 2023. április 26-án. Építési munkák során egy száz kilogrammos, második világháborús, éles gyújtószerkezetű szovjet légibomba került elő a Tímár és a Varga utca kereszteződésének közelében. A robbanószerkezetet elszállítás előtt hatástalanították a tűzszerészek.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Hatalmas robbanás rázta meg Ösküt, aztán jött a kellemetlen meglepetés

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Pirotechnikai robbanás történt Öskün egy lakóházban kedden délután – közölte a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálata az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a Hársfa utcai családi házhoz a pétfürdői hivatásos tűzoltók érkeztek, akik miközben átvizsgálták a házat,

lőszereket találtak, ezért ötven méteres körzetben lezárták a környéket.

Az intézkedés miatt összesen tíz embernek kellett távoznia a környező ingatlanokból.

A katasztrófavédelem jelezte, hogy a helyszínre várják a tűzszerészeket. Hozzátették, a robbanás ereje akkora volt, hogy az épület nyílászárói kiszakadtak a helyükről.

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálata közölte: az épületben egy ember megsérült, őt a mentők kórházba szállították.

(Nyitóképünk illusztráció.)

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