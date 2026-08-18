Hatalmas robbanás rázta meg Ösküt, aztán jött a kellemetlen meglepetés

A tájékoztatás szerint a Hársfa utcai családi házhoz a pétfürdői hivatásos tűzoltók érkeztek, akik miközben átvizsgálták a házat,
lőszereket találtak, ezért ötven méteres körzetben lezárták a környéket.
Az intézkedés miatt összesen tíz embernek kellett távoznia a környező ingatlanokból.
A katasztrófavédelem jelezte, hogy a helyszínre várják a tűzszerészeket. Hozzátették, a robbanás ereje akkora volt, hogy az épület nyílászárói kiszakadtak a helyükről.
A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálata közölte: az épületben egy ember megsérült, őt a mentők kórházba szállították.
(Nyitóképünk illusztráció.)