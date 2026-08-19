Frászt kapnak az autósok ettől a kreatív rendőrségi lépéstől

A belga hatóságok egy rendőrautót ábrázoló kartonfigurát helyeztek ki az E411-es autópálya mentén, a Léglise-nél lévő kijárat közelében. A kreatív, ám megtévesztő figyelemfelkeltő megoldás célja, hogy az autósok csökkentsék a sebességüket.

A videó alapján az ötlet sikeresen elérte a célját: a kihelyezett „ál-rendőrautó” meglepte a közlekedőket, és a közösségi médiában is elterjedt, mint egy példa a közlekedésbiztonsági kreativitásra – írta a Facebookon a KRESZ-változás oldal.

Az RTL Infos felidézte: a megoldás nem új keletű, az arloni rendőrök már a 2000-es évek elején is alkalmazták ezt a technikát, és

tapasztalataik szerint a mai napig hatásos eszköz a sebességtúllépés visszaszorításában.

Bár a közelről „lelepleződő” kartontábla (amely egy régebbi Volkswagen furgont ábrázol) megmosolyogtatta az autósokat, a hatóságok szerint az elrettentő hatása továbbra is jelentős, mivel a távolból az autósok nem tudják azonnal eldönteni, hogy valódi ellenőrzésről van-e szó.