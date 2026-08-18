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Major Róbert rendőr ezredes, az NKE Közbiztonsági Tanszékének vezetője az Arénában 1.
Nyitókép: InfoRádió

Major Róbert: nem a nagy, hanem az egyenletes sebesség lenne biztonságosabb az utakon

Infostart / InfoRádió - Kocsonya Zoltán

A megengedett sebesség növelése nem jó irány, azok összehangolása már igen – erről beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Major Róbert rendőr ezredes, az NKE Közbiztonsági Tanszékének vezetője a készülő KRESZ-módosítással kapcsolatban.

„Egy közlekedésbiztonsági szakértőtől senki nem fog olyat hallani, hogy a sebesség emelése jó irány, tudniillik nagyon sok matematikai modell létezik már erre, pontosan ki lehet, számolni, hogy

ha megemeljük a sebességhatárt, akkor hány fővel többen fognak meghalni

egy adott időszakban” – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Major Róbert rendőr ezredes, az NKE Közbiztonsági Tanszékének vezetője.

A szakértő szerint teljesen egyértelmű az összefüggés a nagyobb sebesség és a balesetek számának emelkedése között, éppen ezért a megengedett sebesség növelése alapvetően nem jó irány, az összehangolásuk viszont igen. Hozzátette: akkor biztonságos egy közlekedési áramlat, ha a résztvevők nagyjából egyenletes sebességgel haladnak, vagyis ne az legyen, hogy lakott területen kívül az egyik jármű 70 kilométer/órával, a másik 80-nal, a harmadik pedig 90-nel mehet, hanem mindenki haladhasson egységesen 90-nel, beleértve a tehergépkocsikat is. Kijelentette: ez a lépés visszaszoríthatná

a legveszélyesebb forgalmi műveletek, az előzések

számát. Így sokkal kisebb lenne a valószínűsége annak, hogy az előzésből baleset következik be.

Szerinte hogy az autópályákon, autóutakon nagyobb a megengedett sebesség, az nem KRESZ-kérdés, lévén a szabály szerint a sofőröknek csak a jelzésekhez kell igazodniuk. Az említett úttípusokon a nagyobb sebesség előírása a közútkezelő feladata és felelőssége, tehát ha úgy gondolja, kiteheti akár a 140-160-as táblát is. Azonban leszögezte:

a közutak kezelésére vonatkozó jogszabályok közé kellene betenni, hogy hol és milyen feltételek mellett lehet emelt sebességhatárú útszakaszokat kijelölni.

Major Róbert szerint egyébként nincs szükség arra Magyarországon, hogy a járművek 130 kilométer/óránál gyorsabban haladjanak, lévén ha összehasonlítjuk az itteni viszonyokat olyan más európai országokéval, ahol a legkevesebben halnak meg közúti balesetekben lakosságszámra, autószámra és megtett kilométerre vetítve, akkor kiderül, hogy ezeken a helyeken még a magyarországinál is alacsonyabb a megengedett sebesség az autópályán és a lakott területen kívüli utakon.

Az NKE Közbiztonsági Tanszékének vezetője azt is leszögezte, nem tartja jó ötletnek, hogy napszak szerint változzon a legnagyobb megengedett sebesség, és éjszaka lehessen gyorsabban menni. Mint mondta, a biztonságot mindenképpen csökkenti a nagyobb tempó, és ez különösen igaz a napnyugta utáni időszakra. Elég, ha valakinek kopott vagy koszos a hátsó helyzetjelző lámpája, netán kiégett az izzó, máris iszonyú veszélyeket rejt magában az ilyen nagy sebesség.

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