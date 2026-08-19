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Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Ráharaptak a vevők az új elektromos autókra

Infostart / MTI

Tavaly csaknem 1,89 millió kizárólag akkumulátorral működő új elektromos személygépkocsik értékesítettek az Európai Unióban, 29,7 százalékkal többet a 2024. évinél.

Az Európai Unióban tavaly 7,59 millió akkumulátoros elektromos jármű volt, 31,5 százalékkal meghaladta a 2024. évi 5,77 milliót. Az akkumulátorral hajtott elektromos járművek egyre nagyobb részesedést képviselnek az új autóregisztrációkban, tavaly az EU-ban forgalomba helyezett összes új személygépkocsi 17,3 százaléka volt ilyen.

Tíz évvel korábban, 2015-ben, még csupán 47 ezer akkumulátoros elektromos személygépkocsit helyeztek forgalomba az EU-ban. Az Eurostat adatai szerint a szám 2020-ra meghaladta a félmilliót, 2025-re pedig közel 1,9 millióra emelkedett.

Tavaly a plug-in hibridek regisztrációja 34,2 százalékkal 1,03 millióra nőtt, míg az egyéb hibrideké 13,4 százalékkal 3,62 millióra bővült. Eközben a dízelüzeműek regisztrációja 22 százalékkal 1,07 millióra, míg a benzinüzeműeké 18,4 százalékkal 2,98 millióra esett vissza.

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