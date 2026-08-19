A Tisza-tó „szörnye” ártalmatlannak tűnik, pedig rendkívül veszélyes

A Tisza-tó környékén kirándulás, kerékpározás, csónakázás vagy fürdőzés közben is találkozhatunk veszélyes növényekkel. A gyilkos csomorika különösen megtévesztő lehet, ezért a Tisza-tavi Ökocentrum Poroszló Facebook-oldalán is felhívták rá a figyelmet, a növényt a Tisza-tó egyik „szörnyeként” bemutatva – írja a Heol.hu.

A gyilkos csomorika minden része mérgező, de a legveszélyesebb a gyöktörzse. Ennek ráadásul kellemes, zellerre emlékeztető illata van, ami könnyen megtévesztheti az embert. A szakemberek ezért azt kérik, senki ne érintse meg, és főleg ne kóstolja meg a növényt.

A mérgezés súlyos tünetekkel járhat, többek között nyálfolyással és epilepsziához hasonló görcsökkel, végső esetben pedig

légzésbénulás is bekövetkezhet.

A gyilkos csomorika veszélyessége ellenére védett növény, természetvédelmi értéke 5000 forint. Ezért nemcsak a saját testi épségünk miatt fontos elkerülni, hanem leszakítani vagy más módon károsítani sem szabad.