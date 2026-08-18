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Nyitókép: Vasvári Tamás

Páratlan, mi került elő a Dunából Újvárosnál

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Nem mindennapi felfedezésről számolt be a dunaújvárosi Intercisa Múzeum hétfőn este. A folyó helyi szakaszán egy szinte teljesen ép ókori szobor került elő a mederből.

A Duna rekord alacsony vízállása következtében az utóbbi pár hétben rengeteg római és középkori kőtöredék került elő a folyóból, melyeket a dunaújvárosi Intercisa Múzeumba szállítottak. Minderről a feol.hu számolt be.

A hétfői lelet azonban minden képzeletet felülmúl, hiszen egy szinte teljesen ép szobor került elő a Duna medréből – számolt be róla aznap este a múzeum közösségi oldala.

Mint írták, az előkerülésért külön köszönet illeti a Dunai Ipari Búvár Kft.-t, illetve név szerint Balázs Zoltánt, Gillich Gergőt és Bálint Norbertet, akiknek a terület nehezen merülhető részén végzett kutatása során került elő a szobor.

Augusztusban sorra tette a bejelentéseket a múzeum, hogy milyen értékes leletekre bukkantak az egykoron itt álló katonai tábor, az 1. század folyamán létesült Intercisánál. Ez a 2. század végétől a 259/60-ban bekövetkezett barbár pusztításig élte virágkorát, ám helyőrség egészen az 5. század elejéig állomásozott a területen, számos tárgyi emléket hátrahagyva.

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