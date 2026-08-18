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Virgil van Dijk, a Liverpool játékosa, miután befejelte csapata második, gyõztes gólját az angol elsõ osztályú labdarúgó-bajnokság Everton-Liverpool mérkõzésén a liverpooli Hill Dickinson Stadionban 2026. április 19-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

Szoboszlai csapattársa magyarázza a bizonyítványt

Infostart / MTI

Virgil van Dijk, a Liverpool labdarúgócsapatának korábbi kapitánya szerint a megújult védelemnek időre van szüksége ahhoz, hogy teljesen összeálljon.

A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató Mersey-parti együttes hátsó alakzatából távozott Ibrahima Konaté és Andy Robertson, míg Joe Gomez izomsérülést szenvedett az idény előtti első felkészülési mérkőzésen, ezért kell új védelmet összeállítania a nyáron érkezett vezetőedzőnek, Andoni Iraolának.

Van Dijk szerint az érkezők, a Barcelonától egy idényre kölcsönvett uruguay Ronald Araújo, valamint a francia Jérémy Jacquet jó játékosok, ám az összeszokáshoz közösen lejátszott mérkőzésekre van szükség, mivel ezek másféle tapasztalatot nyújtanak, mint az edzések.

Jérémy angolja kicsit jobb, mint Ronaldé, ám végső soron mindannyian jó játékosok vagyunk, látunk és érzünk bizonyos pillanatokat és azt, hogyan kell egy adott szituációt kivédekezni – fejtette ki a 35 esztendős hátvéd. Hozzáfűzte: kapcsolatokat kell kialakítaniuk egymás között és ez természetszerűleg időbe telik, ugyanakkor bízik benne, hogy mielőbb kialakul az összhang a védelemben.

Ennek fontos tagja a magyar válogatott Kerkez Milos is, aki a Transfermarkt adatai alapján az elmúlt idényben 48 tétmérkőzésen lépett pályára, ezeken kétszer volt eredményes, két gólpasszt osztott ki és hat sárga lapot kapott. Időnként a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik is a védelem szélén kapott lehetőséget Arne Slottól, az együttes korábbi trénerétől.

A Premier League legutóbbi kiírásában ötödik Liverpool vasárnap a Newcastle United ellen kezdi meg a pontvadászat új idényét.

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