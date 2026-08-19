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Mohamed Szalah, a Liverpool játékosa bemelegít az angol elsõ osztályú labdarúgó-bajnokság Newcastle United - Liverpool mérkõzése elõtt a newcastle-i St. James Park stadionban 2025. augusztus 25-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

Óriási összegeket költenek a török klubok

Infostart

A Ferencváros csütörtök este a hétvégén elrajtolt török élvonal, a Süper Lig egyik élcsapatával, a Trabzonsporral játszik az Európa-liga főtáblájára jutásért. A török klubfutball újra a fókuszba került, néhány figyelemre méltó átigazolással. Ezeknek is köszönhetően az ottani élvonal csapatainak összesített keretértéke már a hetedik Európában, az öt nagy bajnokságon kívül csak a portugál előzi meg.

Az átigazolási időszak még Törökországban is tart, a keretek nem véglegesek, különösen a négy nagy klub, a Fenerbahçe, a Galatasaray, a Beşiktaş és a Trabzonspor még további erősítéseken dolgozik. A Fekete-tenger partján fekvő kikötőrváros együttese Mohamed Szalah mellé egy másik korábbi liverpooli játékost szeretne (kölcsönbe) megszerezni, Darwin Núñez állítólag már Törökországban van, hogy ügynökével véglegesítse a megállapodást. Ha alá is ír, az Európa-liga-playoffban biztosan nem játszhat, még a visszavágón sem, a nevezéseket már hétfőn le kellett adni.

A török bajnokság élvonalában 18 csapat szerepel, a keretek összértéke (a transfermarkt.de szerint) 1,55 milliárd euró, átlagosan 86,21 millió. Ezzel az angol, az olasz, a spanyol, a német, a francia és a portugál mögött a hetedik Európában, megelőzve a hollandot, az oroszt, a belgát és a görögöt. Különösen érdekes, hogy a török csapatok kereteinek összértéke majdnem a háromszorosa a görögökének.

Az elmúlt évek hatása, hogy a török Süper Lig immár megelőzi a szaúdi profi ligát is (1,55 milliárd kontra 1,2 milliárd, euróban), Darwin Núñez lépése is példa rá, a játékosok egy része szívesen vált vagy váltana úgy, hogy inkább Törökországban játszik, mint Szaúd-Arábiában.

A 2026-os nyáron már eddig több mint 275 millió eurót költöttek a török klubok játékosvsásárlásra, s ebben az összegben nincs is benne, olyan fontos, de lejárt szerződésű játékosok megszerzése, mint Mohamed Szalah.

A Trabzonspor 43,17 millió euróért vett futballistákat, de jól gazdálkodott, mert ennél többért, 52,3 millióért adott el. Az eladásokat megnyomja az elefántcsontparti Christ Inao Oulaïeladása, akit 26 millió euróért adott el a Trabzon a Fiorentinának. Egyetlen év alatt húszmillió eurót keresett a 2006-os születésű középpályáson. Távozott a középcsatár, a brazil Felipe Augusto a szentpétervári Zenithez, a 15 milliós csatár helyére érkezhet Darwin Núñez. Akad még egy érdekes távozó: elment az AEK Athénhez, így nem játszik a Ferencváros ellen a Fradi korábbi szélsője, az ukrán Olekszandr Zubkov.

Új szerzemény Mohamed Szalah mellett a Dániában felnőtt, török Aral Şimşir, aki 14 millió euróért érkezett a Midtjyllandtól, továbbá a belga-portugál Noah Saviolo, aki éppen úgy 8,5 millió euróba került, mint a Beşiktaştól megszerzett Ernest Muci. Néhány hete érkezett a csapathoz a Zöld-foki szigetek mezében a vb legszebb gólját szerző Sidny Lopes Cabral, balhátvéd létére hétmillió euróért. Az egyiptomi csillaghoz hasonlóan átigazolási díj nélkül érkezett a rutinos, 33 éves Ruszlan Mlainovszkij, aki legutóbb a Genoában játszott.

A Fanatik nevű török lap kedden azt írta, hogy a Trabzonspor nigériai csatárát, Paul Onuachut a Ferencváros szemelte ki magának. A támadó szerepel a török csapat benevezett keretében.

A Trabzonsport költése szerény a Feneréhez képest: a sárga-kékek 87,17 millióért vettek játékost, közülük az angol Mason Greenwood a nyár eddigi rekordere a Süper Ligben, 39 millió euróba került. Tizenöt feletti összegért érkezett Vedat Muriqi és Sidiki Chérif is. (Chérif tavasszal már kölcsönben a Fenerben játszott, nagyon bevált.)

Sallai Roland csapata, a legutóbbi két bajnokságot megnyerő Galatasaray szinte nem is vett új játékost, igaz, ez a napokban megváltozhat, ha sikerül megvenni a Milantól a portugál Rafael Leão-t.

Victor Osimhen iránt nagy az érdeklődés, de klubja egyelőre százmillió eurónál is többet kér érte. A szezon első fordulójában két gólt is szerzett.

A Beşiktaş rámozdult Szalahra, érdeklődött Darwin Núñez iránt, de már elköltött 67 millió eurót, hogy a szerb Dusan Vlahovicsot átigazolási díj nélkül megszerezte. A juventustól érkező csatár társa elől a belga Leandro Trossard lehet, aki az Arsenal bajnokcsapatától érkezett, 18 millió euróért. Még nála is többe került a török Orkun Kökçüt, aki az előző idényben már kölcsönben a csapatot erősítette. Most 30 millió eurót kellett fizetni érte a Benficának.

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Óriási összegeket költenek a török klubok

Óriási összegeket költenek a török klubok

A Ferencváros csütörtök este a hétvégén elrajtolt török élvonal, a Süper Lig egyik élcsapatával, a Trabzonsporral játszik az Európa-liga főtáblájára jutásért. A török klubfutball újra a fókuszba került, néhány figyelemre méltó átigazolással. Ezeknek is köszönhetően az ottani élvonal csapatainak összesített keretértéke már a hetedik Európában, az öt nagy bajnokságon kívül csak a portugál előzi meg.
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