Schengen ide vagy oda, Berlin meghúzta a vonalat

A miniszter a lapnak nyilatkozva hangsúlyozta, hogy az Európa külső határain történtek arra mutatnak rá, hogy az illegális bevándorlás elleni küzdelem miatt továbbra is szükség van a határellenőrzésre.

A miniszter július végén már bejelentette az intézkedést, amikor bevándorlók tízezrei lépték át néhány nap alatt a Marokkó és Ceuta spanyolországi autonóm terület közötti határt. Később szinte valamennyiüket visszaküldték Marokkóba.

A schengeni egyezmény ellenére – amelynek értelmében az övezeten belül a határokon nem akadályozható a szabad forgalom – Németország külső határain 2024 szeptemberében elrendelték az ellenőrzést.

A növekvő bírálatok ellenére az ellenőrzést eddig három alkalommal hosszabbították meg, legutóbb 2026 szeptember közepén.