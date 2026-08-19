ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.39
usd:
315.26
bux:
0
2026. augusztus 19. szerda Huba
24 óra Ukrajna Lengyel buszbaleset Paks
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Német rendõrök az osztrák határnál fekvõ Walserbergben 2024. szeptember 16-án. Németország a mai naptól kiterjesztette a határellenõrzést valamennyi határára az illegális migráció korlátozása érdekében.
Nyitókép: MTI/EPA/Szilágyi Anna

Schengen ide vagy oda, Berlin meghúzta a vonalat

Infostart

Alexander Dobrindt német belügyminiszter hivatalosan közölte az Európai Bizottsággal, hogy további hat hónappal, március közepéig meghosszabbítják az ország külső határain az ellenőrzést – jelentette be a tárca egyik szóvivője, megerősítve Bild című tömeglapban megjelent értesülést.

A miniszter a lapnak nyilatkozva hangsúlyozta, hogy az Európa külső határain történtek arra mutatnak rá, hogy az illegális bevándorlás elleni küzdelem miatt továbbra is szükség van a határellenőrzésre.

A miniszter július végén már bejelentette az intézkedést, amikor bevándorlók tízezrei lépték át néhány nap alatt a Marokkó és Ceuta spanyolországi autonóm terület közötti határt. Később szinte valamennyiüket visszaküldték Marokkóba.

A schengeni egyezmény ellenére – amelynek értelmében az övezeten belül a határokon nem akadályozható a szabad forgalom – Németország külső határain 2024 szeptemberében elrendelték az ellenőrzést.

A növekvő bírálatok ellenére az ellenőrzést eddig három alkalommal hosszabbították meg, legutóbb 2026 szeptember közepén.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Schengen ide vagy oda, Berlin meghúzta a vonalat

németország

európai bizottság

határellenőrzés

alexander dobrindt

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Baka András megkezdi szolgálatát
A hivatalba lépés napja

Baka András megkezdi szolgálatát
A megválasztást rögzítő országgyűlési határozat szerint az új államfő augusztus 19-én lép hivatalba, és az alaptörvény 17. módosításának értelmében megbízatása az új alkotmány hatálybalépéséig, de legfeljebb öt évre szól.
 

Így jutott az államfői hivatalig Baka András – kronológia a történelemkönyv számára

„Sok értékes tapasztalattal lettem gazdagabb” – Forsthoffer Ágnes búcsúzik

Az adrenalin a legnagyobb kincs – különlegességekre is bukkan a vizeinket járó rengeteg mágneshorgász

Az adrenalin a legnagyobb kincs – különlegességekre is bukkan a vizeinket járó rengeteg mágneshorgász

Több tízezer mágneshorgászt vonz a partokra a hetek óta tartó alacsony vízállás. A hobbi egyik hazai megalapítója, Kovács Erik az InfoRádióban elmondta: a „sláger” a hulladék, a horgászfelszerelés, a kerékpár és a telefon, de manapság fegyver, lőszer és bomba is előkeveredik. Szabályok, tapasztalatok bőven vannak.
 

A Tisza-tó „szörnye” ártalmatlannak tűnik, pedig rendkívül veszélyes

VIDEÓ
Miért küzd még Milák Kristóf a démonaival? Sós Csaba, Inforádió, Aréna
Milyen megoldásokkal lehet Dunát rekeszteni? Baranya Sándor, Inforádió, Aréna
Gyorshajtás, autóelkobzás, e-roller: mit hoz az új KRESZ-szigor? Major Róbert, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.19. szerda, 18:00
Müller Veronika
professzor, egyetemi tanár, a Pulmonológiai Klinika igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az olajár rángatja az északi tőzsdét, így is profitált belőle a hatalmas nyugdíjalap

Az olajár rángatja az északi tőzsdét, így is profitált belőle a hatalmas nyugdíjalap

A norvég állami nyugdíjalap, a Government Pension Fund Norway (GPFN) az első félévben 7,4 százalékos hozamot ért el, ami 31,4 milliárd norvég koronának felel meg, a referenciaindexhez képest azonban enyhe alulteljesítést mutatott - írja a European Pensions.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fordulatos alakult a forint a sorsa: így áll most a magyar fizetőeszköz

Fordulatos alakult a forint a sorsa: így áll most a magyar fizetőeszköz

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda reggel a kedd esti jegyzésekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

BBC
Business Sport Travel Science
Sacked Ukrainian defence minister calls for presidential election

Sacked Ukrainian defence minister calls for presidential election

Martial law has been in place in Ukraine since February 2022, under which elections are suspended.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 19. 08:11
Elszabadult a helyzet, minden második ebolás meghal Kongóban, 5000 fertőzöttről tudni most
2026. augusztus 19. 07:13
Nem akárki sürget választásokat Ukrajnában
×
×