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Nyitókép: Unsplash.com

Novembertől új kötelező dolog jön az autóknál

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Uniós előírás élesedik.

Az Európai Unió november végétől fokozatosan bevezeti az új autók digitális „útlevelét”. Az Euro 7 szabályozáshoz kapcsolódó környezetvédelmi járműútlevél (Environmental Vehicle Passport, EVP) az adott autóhoz kötve tartalmazza majd többek között annak fogyasztási és kibocsátási adatait, az elektromos és plug-in hibrid modelleknél pedig az akkumulátor állapotára vonatkozó információkat is – írta a hvg.hu.

A digitális dokumentumot a gyártó minden járműhöz egyedileg hozza létre, és az alvázszámhoz kapcsolja. Az autó tulajdonosa egy QR-kódon, illetve az infotainment rendszeren keresztül férhet hozzá az adatokhoz, amelyek tartalmazhatják egyebek között

  • a hivatalos üzemanyag- vagy áramfogyasztás,
  • a szén-dioxid- és egyéb károsanyag-kibocsátás,
  • az elektromos hatótáv,
  • a hajtáslánc kezdeti teljesítménye.

Az elektromos és plug-in hibrid autóknál az akkumulátor egészségi állapota, vagyis a SoH (State of Health) is nyomon követhető lesz.

Fontos, hogy az EVP nem váltja fel a forgalmi engedélyt, hanem kiegészíti azt.

A rendszer két lépcsőben indul: 2026. november 29-étől az újonnan típusjóváhagyást kapó modellekre vonatkozik, majd 2027. november 29-étől minden újonnan forgalomba helyezett autó számára kötelezővé válik az EU-ban.

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