Magyar Péter is megszólalt Baka András első államfői munkanapján

Sok sikert, jó egészséget és „a lehető legtöbb emberséget” kívánta Baka András köztársasági elnök munkájához Magyar Péter.

A kormányfő annak apropóján tette közzé erről szóló Facebook-bejegyzését, hogy az új államfő szerdán lépett hivatalba.

A parlament július 13-án fogadta el az alaptörvény 17. módosítását, ami kimondta: a módosítás hatálybalépését követő napon Sulyok Tamás hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik, és helyére az új alkotmány hatálybalépéséig, de legfeljebb öt évre az Országgyűlés köztársasági elnököt választ.

A Tisza-frakció augusztus 8-án Baka Andrást, a Legfelsőbb Bíróság volt elnökét jelölte köztársasági elnöknek, akit az Országgyűlés augusztus 11-én 140 igennel, hat nem ellenében választott meg. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a szavazáson.