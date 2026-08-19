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Baka András és Magyar Péter, miután a Tisza frakciója döntést hozott az államfői posztra való jelölésről.
Nyitókép: Faszebook/Magyxar Péter

Magyar Péter is megszólalt Baka András első államfői munkanapján

Infostart / MTI

A lehető legtöbb emberséget kívánta neki a Facebookon közzétett rövid, képes írásában.

Sok sikert, jó egészséget és „a lehető legtöbb emberséget” kívánta Baka András köztársasági elnök munkájához Magyar Péter.

A kormányfő annak apropóján tette közzé erről szóló Facebook-bejegyzését, hogy az új államfő szerdán lépett hivatalba.

A parlament július 13-án fogadta el az alaptörvény 17. módosítását, ami kimondta: a módosítás hatálybalépését követő napon Sulyok Tamás hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik, és helyére az új alkotmány hatálybalépéséig, de legfeljebb öt évre az Országgyűlés köztársasági elnököt választ.

A Tisza-frakció augusztus 8-án Baka Andrást, a Legfelsőbb Bíróság volt elnökét jelölte köztársasági elnöknek, akit az Országgyűlés augusztus 11-én 140 igennel, hat nem ellenében választott meg. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a szavazáson.

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Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter is megszólalt Baka András első államfői munkanapján

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