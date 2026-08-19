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Hozzátartozók egy ebolában elhunyt áldozat temetésén a Kongói Demokratikus Köztársaság északkeleti részén, Ituri tartomány székhelyén, Buniában 2026. június 3-án. A Bundibugyo-törzs által okozott kongói ebolajárvány már legalább 344 igazolt fertõzést és 60 halálos áldozatot követelt, ami miatt a WHO nemzetközi egészségügyi vészhelyzetet rendelt el, a kockázatot pedig jelentõsen növeli, hogy erre a specifikus törzsre egyelõre nincs jóváhagyott védõoltás vagy célzott kezelés. A Bundibugyo-törzs (hivatalos nevén Bundibugyo ebolavírus / BDBV) az ebolavírust okozó hat ismert vírusfaj egyike, amely emberi megbetegedést képes elõidézni.
Nyitókép: Dieudonne Dirole

Elszabadult a helyzet, minden második ebolás meghal Kongóban, 5000 fertőzöttről tudni most

Infostart / MTI

„Legyünk őszinték: még messze vagyunk a járvány megfékezésétől” – szögezte le Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója.

Több mint 5000-re nőtt az igazoltan ebolás esetek száma a Kongói Demokratikus Köztársaságban, a halálozási arány pedig megközelíti az 50 százalékot – jelentette be szerdán az Egészségügyi Világszervezet (WHO).

„Legyünk őszinték: még messze vagyunk a járvány megfékezésétől” – szögezte le Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója.

Az afrikai járványügyi szervezet (Africa CDC) figyelmeztetett, hogy a halálozások csaknem kétharmadát továbbra is a kórházakon és elkülönítőkön kívül, rendszerint falvakból és kisebb közösségekből jelentik, és aláhúzta a tüneteket mutató betegek elkülönítésének fontosságát.

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