Elszabadult a helyzet, minden második ebolás meghal Kongóban, 5000 fertőzöttről tudni most

Több mint 5000-re nőtt az igazoltan ebolás esetek száma a Kongói Demokratikus Köztársaságban, a halálozási arány pedig megközelíti az 50 százalékot – jelentette be szerdán az Egészségügyi Világszervezet (WHO).

„Legyünk őszinték: még messze vagyunk a járvány megfékezésétől” – szögezte le Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója.

Az afrikai járványügyi szervezet (Africa CDC) figyelmeztetett, hogy a halálozások csaknem kétharmadát továbbra is a kórházakon és elkülönítőkön kívül, rendszerint falvakból és kisebb közösségekből jelentik, és aláhúzta a tüneteket mutató betegek elkülönítésének fontosságát.