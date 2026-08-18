Történelmi utasforgalmat hozott a július a szlovákiai repülőtereken

A pozsonyi repülőtér júliusban összesen 619 ezer 902 érkező és induló utast kezelt. Ez új havi rekord, amely jelentősen felülmúlja a korábbi csúcsot: júniusban 510 ezer 152 utast szolgáltak ki, akkor lépték át először az egy hónap alatt félmilliós határt. Az év első hét hónapjában csaknem 2 millió 570 ezer utas fordult meg a pozsonyi repülőtéren. Ez több mint kétszerese, 108 százalékkal magasabb az előző év azonos időszakának adatánál. A növekedés elsősorban a menetrend szerinti légi összeköttetések bővülésének,

a Wizz Air pozsonyi bázisának megnyitásának,

valamint a többi légitársaság által közlekedtetett járatok sűrítésének köszönhető.

Júliusban csaknem 4900 indulást és érkezést regisztráltak Pozsonyban, ami 44 százalékos növekedés egy év alatt. Januártól július végéig pedig csaknem 23 és fél ezer járatot kezeltek, szintén 44 százalékkal többet, mint egy évvel korábban.

A repülőtér teherforgalma is növekedett: júliusban több mint 2000 tonna légi árut kezeltek, ami 31 százalékos éves emelkedést jelent. A pozsonyi repülőtér vezetése arra számít, hogy augusztusban már az idei hárommilliomodik utast is fogadhatják, az év végére pedig akár a négymilliót is meghaladhatja a kiszolgált utasok száma. Az év eleje óta Barcelona, London, Róma, Kassa, Antalya és Málaga bizonyult a legkeresettebb célállomásnak.

És Kassa?

Kassán szintén rekordot hozott a július. A repülőtér történetében először fordult elő, hogy egyetlen hónap alatt több mint 150 ezer utast szolgáltak ki. Az év első hét hónapjában több mint 616 ezren fordultak meg a repülőtéren, ami éves összevetésben több mint 35 százalékos növekedés.

Kassán különösen a menetrend szerinti járatok forgalma emelkedett: ezek utasforgalma 55 százalékkal nőtt egy év alatt. A legnépszerűbb úti célok között Pozsony, Prága és Bécs szerepel, de nagy érdeklődés övezi az új római járatot is.

A kassai repülőtér idei nyári menetrendje minden eddiginél gazdagabb: tizenkét menetrend szerinti járat mellett az utazási irodák nyolc ország tizenhárom üdülőhelyére kínálnak repülőutat. A kínálatban Albánia, Törökország, Bulgária, Görögország, Egyiptom, Spanyolország, Tunézia és Ciprus szerepel.

A két legnagyobb szlovákiai nemzetközi repülőtér adatai így egyaránt azt mutatják, hogy idén jelentősen megélénkült a légi közlekedés. A bővülő járatkínálat és az új összeköttetések egyre több utast vonzanak, és a jelenlegi trend alapján Pozsony és Kassa is újabb rekordokat dönthet az év hátralévő részében.