ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.68
usd:
315.87
bux:
148696.72
2026. augusztus 18. kedd Ilona
24 óra Ukrajna Lengyel buszbaleset Paks
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Alex Albon, a Williams thaiföldi versenyzõje a Forma-1-es Magyar Nagydíj elsõ szabadedzésén a mogyoródi Hungaroringen 2025. augusztus 1-jén.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Albon döntött a jövőjéről

Infostart / MTI

A thaiföldi Alexander Albon a 2027-es idényben is a Williams versenyzőjeként vesz majd részt a Forma–1-es világbajnokságon.

A brit istálló keddi közleményében Albon kiemelte: az idei nehéz év nem ad valós képes róla és csapatáról, ezért további motivációt jelent számára, hogy fejlődjön és küzdjön, közösen a gyártóval és a szimpatizánsaikkal. Hozzátette: hisz benne, hogy együtt „nagyszerű dolgokat” érhetnek el.

„A történetünk még nem ért véget” – közölte Albon, aki elmondása szerint minden erejével arra koncentrál, hogy előrébb kerüljenek.

A 30 éves thaiföldi autóversenyző a Red Bullnál töltött évek után 2022-ben csatlakozott a Williamshez, utóbbiaknál legjobb helyezéseként tavaly a 8. volt év végén. A most zajló idényben 11 futam után 5 pontjával a 16. helyen áll, a legutóbbi versenyen, a Magyar Nagydíjon 100. alkalommal ült a Williams kormányánál F1-es futamon.

A mezőny 11 csapata közül a Williams 11 pontjával a kilencedik helyen áll. A Forma–1-es vb az augusztusi szünet után hét végén Zandvoortban a Holland Nagydíjjal folytatódik.

Albon csapattársa, Carlos Sainz Jr. hat pontjával a 15. helyet foglalja el, és miután a spanyol versenyző szerződését még nem hosszabbította meg a Williams, a jövőjével kapcsolatos találgatások napirenden vannak.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Albon döntött a jövőjéről

forma-1

autóverseny

williams

alexander albon

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kós Hubert: olyan fájdalmat éreztem, mint még soha, de jó teszt volt

Kós Hubert: olyan fájdalmat éreztem, mint még soha, de jó teszt volt
Sokat kivett a világcsúcs-kísérlet Kós Hubertből 200 méter háton a párizsi úszó Európa-bajnokságon, és bár a rekordra még várnia kell, három aranyéremmel zárta a kontinensviadal, fő száma mellett 200 vegyesen és a 4-szer 100-as gyorsváltó tagjaként is dobogó tetejére állhatott. Az olimpiai és világbajnok hazatérése után a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren nyilatkozott az InfoRádiónak.
 

Sós Csaba úszókapitány az Eb után: boldog vagyok, de nem elégedett

Aranyérmekből milliók: mesés összeget keresett Kós és Milák az Eb-n

VIDEÓ
Miért küzd még Milák Kristóf a démonaival? Sós Csaba, Inforádió, Aréna
Milyen megoldásokkal lehet Dunát rekeszteni? Baranya Sándor, Inforádió, Aréna
Gyorshajtás, autóelkobzás, e-roller: mit hoz az új KRESZ-szigor? Major Róbert, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.19. szerda, 18:00
Müller Veronika
professzor, egyetemi tanár, a Pulmonológiai Klinika igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Özönlik a venezuelai olaj az Egyesült Államokba

Özönlik a venezuelai olaj az Egyesült Államokba

Venezuela kőolaj-kitermelésének mintegy fele már az Egyesült Államokba áramlik – jelentette be Kyle Haustveit, az amerikai energiaügyi minisztérium államtitkára egy houstoni rendezvényen.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Állatkertek Éjszakája 2026: programok és helyszínek országszerte

Állatkertek Éjszakája 2026: programok és helyszínek országszerte

Ismét közeleg az Állatkertek éjszakája! Látványetetések, esti séták, különleges programok és állatos tévhitek várják a látogatókat a hazai állatkertekben.

BBC
Business Sport Travel Science
Meta 'hid the truth' over child safety, court hears, as social media trial begins

Meta 'hid the truth' over child safety, court hears, as social media trial begins

States are seeking billions of dollars from the social media giant, which owns Facebook and Instagram.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 18. 21:10
Kós Hubert: olyan fájdalmat éreztem, mint még soha, de jó teszt volt
2026. augusztus 18. 20:48
Csányi Sándornál betelt a pohár, kihátrált a FIFA elnöke mögül
×
×