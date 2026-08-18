Albon döntött a jövőjéről

A brit istálló keddi közleményében Albon kiemelte: az idei nehéz év nem ad valós képes róla és csapatáról, ezért további motivációt jelent számára, hogy fejlődjön és küzdjön, közösen a gyártóval és a szimpatizánsaikkal. Hozzátette: hisz benne, hogy együtt „nagyszerű dolgokat” érhetnek el.

„A történetünk még nem ért véget” – közölte Albon, aki elmondása szerint minden erejével arra koncentrál, hogy előrébb kerüljenek.

A 30 éves thaiföldi autóversenyző a Red Bullnál töltött évek után 2022-ben csatlakozott a Williamshez, utóbbiaknál legjobb helyezéseként tavaly a 8. volt év végén. A most zajló idényben 11 futam után 5 pontjával a 16. helyen áll, a legutóbbi versenyen, a Magyar Nagydíjon 100. alkalommal ült a Williams kormányánál F1-es futamon.

A mezőny 11 csapata közül a Williams 11 pontjával a kilencedik helyen áll. A Forma–1-es vb az augusztusi szünet után hét végén Zandvoortban a Holland Nagydíjjal folytatódik.

Albon csapattársa, Carlos Sainz Jr. hat pontjával a 15. helyet foglalja el, és miután a spanyol versenyző szerződését még nem hosszabbította meg a Williams, a jövőjével kapcsolatos találgatások napirenden vannak.