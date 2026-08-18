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Nyitókép: Rewat Wannasuk pexels.com

Kiszárad a Duna, de van egy dolog, ami miatt Szlovákiának nem kell aggódnia

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Szlovákia területének mintegy háromnegyedét már rendkívüli szárazság sújtja, a Duna vízhozama pedig történelmi mélypontra süllyedt Párkánynál. A súlyos vízhiány ellenére azonban a szlovákiai atomerőművek hűtése nincs veszélyben – közölte Robert Fico miniszterelnök, miután ellátogatott a jaslovské bohunicei atomerőműbe.

A szlovák kormányfő szerint a Jaszlovszkij bohunyicei és a Mohi atomerőművek olyan hűtőtornyos technológiát alkalmaznak, amely lényegesen kevesebb vizet igényel, mint azok az erőművek, amelyek például Magyarországon vagy Romániában működnek.

Ezért a jelenlegi szárazság és az alacsony folyóvízhozamok mellett is elegendő víz áll rendelkezésre a reaktorok hűtéséhez. Branislav Strícsek, a Szlovák Villamos Művek vezérigazgatója szerint így

Szlovákiában nem fenyeget olyan helyzet, mint amilyen a szárazság miatt például a paksi vagy a csernavodai atomerőműveknél kialakult, az ottani erőművek hűtése nagyobb mértékben függ a folyók vízhozamától.

A vízhiány ugyanakkor Szlovákia-szerte egyre súlyosabb. A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet szerint az ország területének mintegy háromnegyedén rendkívüli szárazság tapasztalható, és legalább 2015 óta nem volt ilyen súlyos a helyzet.

A felső és az alsó talajrétegekben is jelentős vagy rendkívüli szárazságot mérnek az ország több mint 90 százalékán. A talaj relatív nedvességtartalma az ország területének mintegy háromnegyedén 10 százalék alatt van. A legnagyobb nedvességhiány Kelet-Szlovákiában, a Magurántúl térségében és Árva vidékén alakult ki.

Az elmúlt héten az ország nagy részén egyáltalán nem, vagy csak minimális mennyiségű csapadék hullott, a legmagasabb hőmérséklet a múlt héten 37,5 Celsius fok körül alakult.

A szárazság a folyók vízhozamán is meglátszik, a Hidrometeorológiai Intézet adatai szerint a párkányi vízmérő állomáson augusztus 2-án történelmi mélypontot regisztráltak. 2004 óta, amióta rendszeresen figyelik a vízhozamot, még soha nem mértek ilyen alacsony átlagos napi értéket. Az intézet szerint jelenleg a Duna vízhozama a teljes szlovákiai szakaszon a rendkívüli hidrológiai szárazság szintjén van. A rendkívüli szárazság ellenére Szlovákia villamosenergia-termelésében továbbra is kiemelt szerepe van az atomenergiának.

Robert Fico szerint a mohi atomerőmű 4. blokkjának teljes üzembe helyezését követően az ország évente mintegy 500 megawattnyi villamos energiát tud majd exportálni, ami nagyjából egy atomerőművi blokk termelésének felel meg. A kormányfő arra is rámutatott, hogy a negyedik Mohi Blokk üzembe helyezésével az atomenergia részesedése a szlovákiai villamosenergia termelésben mintegy 75 százalékra emelkedhet. Ez tovább erősítheti Szlovákia szerepét az atomenergiából származó villamos energia termelésében, miközben az ország jelenleg történetének egyik legsúlyosabb szárazságával néz szembe.

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