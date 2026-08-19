Tévesen azonosíthatták a rejtélyes bajai hajóroncsot

A bajai hídtól nem messze bukkan fel időről időre alacsony vízállásnál az a hajóroncs, amivel kapcsolatban több elmélet is kering a közösségi oldalakon, ám az elmúlt időszakban egyre több részlet vált ismertté a történetéről – írja a baon.hu.

2018-ban a hajózás és a történelem szerelmesei korabeli feljegyzések, hajózástörténeti források és a roncsról készült felvételek alapján próbálták azonosítani a maradványokat. Az akkori eredmények alapján arra jutottak, hogy a bajai Duna-parton fekvő kazán a Magyar (Királyi) Folyam- és Tengerhajózási Részvénytársaság flottájába tartozó, 56. számú csavargőzöse feküdhet a folyó fenekén.

Most viszont újabb fordulat következett a történetben, ugyanis a jelek szerint tévesen azonosították a hajóroncsot.

A 2026-os, rendkívül alacsony vízállás lehetővé tette, hogy újra megvizsgálják a roncsot. A sekély víz olyan részleteket is felfedett, amelyeket addig elfedett a Duna. Kiderült például, hogy a már jól ismert kazán egy jóval nagyobb szerkezet része, ráadásul a hajórész is megmaradt. Az új részletek nem csak a roncs méreteiről árultak el új információkat, az eredetével kapcsolatos feltételezéseket is új megvilágításba helyezték.

A megyei lapot egy vízügyi szakember is megkereste, aki már évekkel ezelőtt arra a következtetésre jutott, hogy a bajai parton található maradványok nem ahhoz a hajóhoz tartoznak, amellyel azonosították őket. Tóth Ferenc évtizedeken át dolgozott az Országos Vízügyi Főigazgatóság előadójaként, a 90-es évekig a birtokában volt a hajózási és mederakadályokról szóló nyilvántartás. Többek között

ezen dokumentáció alapján vélte úgy, hogy a Bajánál elő-előbukkanó roncs a Liget nevű hajóhoz tartozhat.

A Liget a Hajóregiszter adatai szerint az 1888-ban épült, eredetileg az Aleksandar névre keresztelték, többször is gazdát cserélt és átalakították, mielőtt 1896-ban Liget néven Dunaszekcső község tulajdonába került. 1935-ben lecserélték a korábbi kazánt, 1944-ben pedig Baján az MFTR 56. számú gőzöse mellé kötve szovjet tüzérségi találatot kapott, majd elsüllyedt.

A szakember hozzátette, a feljegyzések szerint Dunaszekcső község 1946-ben eladta a hajóroncsot a Bácska Ipari Szövetkezetnek. A vállalat még abban az évben megbízta Malagurszki Lajos lakatost, későbbi hajózási vállalkozót azzal, hogy emelje ki a vízből a hajót. Megkezdődött a Liget kimentése, a munkát azonban nem fejezték be. Ennek pontos oka nem ismert, Tóth Ferenc szerint elképzelhető, hogy a cég nem tudta tovább finanszírozni a költségeket, ezért félbehagyták a megbízást. A hajó egy része, köztük a kazán a mederben maradt, amely azóta is láthatóvá válik.

A Baranya megyei portál képgalériát is közzétett a ritkán látható roncsról, melyet ide kattintva tekinthet meg.