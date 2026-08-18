Csányi Sándornál betelt a pohár, kihátrált a FIFA elnöke mögül

A Bloomberg szerint Csányinál az volt az „utolsó csepp”, hogy hétfőn elbocsátották a FIFA operatív igazgatóját, Kevin Lamourt, aki nyíltan bírálta Infantino időközben meghiúsult tervét. A FIFA Forward Enterprise (FFE) néven létrehozandó vállalatba a FIFA legértékesebb kereskedelmi jogait, köztük a férfi világbajnokság értékesítését szervezték volna ki, és mintegy 20 százalékos részesedés erejéig magántőkét is bevontak volna.

A 24.hu korábban arról számolt be, hogy az MLSZ-elnök „rendkívül súlyosnak és elfogadhatatlannak” tartja az FFE előkészítését. A Bloomberg által látott levélben Csányi már azt írta Infantinónak, hogy Lamour elbocsátása – amiért az FFE-t bírálta – súlyos hiányosságokra utal „a szakmai ítélőképesség, az etikai normák és a vezetői képességek terén”.

Az MLSZ korábban azt is közölte, hogy az UEFA valamennyi európai tagszövetségének részvételével tartott egyeztetésen elutasította az FFE tervezetét és az előkészítés módját. A magyar szövetség támogatja azt is, hogy az ügyet a FIFA adminisztrációjától független külső szereplő vizsgálja ki.

Csányi Sándor a FIFA-tanács nyolc alelnökének egyike, a testület pedig a FIFA-kongresszusok közötti időszakban a szervezet legfőbb döntéshozó szerve. Infantinót nemrég megerősítették tisztségében, a következő elnökválasztást azonban márciusban tartják, így egyelőre kérdéses, hogy újabb négy évre megválasztják-e.