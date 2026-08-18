Szeptemberre meg kell oldani: hatalmas lánctalpas dolgozik a Dunában – videó

A munkálatokról Molnár Zsolt, Szigetmonostor polgármestere tájékoztatta a Hello Gödöt. Elmondása szerint a mederkotrás hétfőn kezdődött a Szentendrei-sziget oldalán, kedden pedig Szigetmonostornál folytatódik. A kitermelt mederanyagot nem szállítják el, hanem a Duna egy másik szakaszán visszahelyezik a folyóba.

A gödi oldalon a parttól mintegy 50 méterre található egy mederborda, amely akadályozza a kishajó biztonságos be- és kifordulását. Ezt a szakaszt egy mocsárjáró, lánctalpas daruval bontják meg, amelynek 18 méteres kanalával távolítják el az iszapot. A munkálatokkal a gödi kikötő északi és déli oldalán is hajózható járatot alakítanak ki.

A beavatkozásra sürgősen szükség van, hiszen egy újabb szárazabb időszak ismét ellehetetleníthetné a közlekedést. Különösen sürgető a rév mielőbbi elindulása szeptemberre, az iskolakezdésre tekintettel, mivel naponta több száz ember jár át a gödi oldalra – olvasható.