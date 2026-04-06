Karriercsúcsra ugrott a magyar sportolónő

Udvardy a 92. helyről kezdte a múlt hetet, s miután egészen a döntőig menetelt Bogotában, jelenleg már 71.-ként jegyzik, ami pályafutása eddigi legjobbja. Bondár Anna is javított, öt helyet, így ő most a 63., Gálfi Dalma viszont 19 pozíciót visszacsúszva kiszorult a legjobb százból és a 103. a legfrissebb rangsorban.

A férfiaknál a Bukarestben elődöntős Marozsán négy helyet előrelépve a 43., Fucsovics Márton pedig hetet rontva az 58.

Ami az élcsoportokat illeti, a férfiaknál változatlanul a spanyol Carlos Alcaraz áll az élen az olasz Jannik Sinner és a német Alexander Zverev előtt, míg a nőknél továbbra is a fehérorosz Arina Szabalenka vezet a kazah Jelena Ribakinát és az amerikai Coco Gauffot megelőzve. Szabalenka 85. hetét kezdi a női világranglista élén.

