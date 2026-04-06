2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
A világranglistán 92. helyezett Udvardy Panna játszik a cseh Marie Bouzková ellen a 283 ezer dollár (93 millió forint) összdíjazású, salakpályás bogotái nõi tenisztorna döntõjében 2026. április 5-én.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Carlos Ortega

Karriercsúcsra ugrott a magyar sportolónő

Infostart / MTI

Udvardy Panna huszonegy, Marozsán Fábián pedig négy helyet javított korábbi pozícióján a teniszezők világranglistáján.

Udvardy a 92. helyről kezdte a múlt hetet, s miután egészen a döntőig menetelt Bogotában, jelenleg már 71.-ként jegyzik, ami pályafutása eddigi legjobbja. Bondár Anna is javított, öt helyet, így ő most a 63., Gálfi Dalma viszont 19 pozíciót visszacsúszva kiszorult a legjobb százból és a 103. a legfrissebb rangsorban.

A férfiaknál a Bukarestben elődöntős Marozsán négy helyet előrelépve a 43., Fucsovics Márton pedig hetet rontva az 58.

Ami az élcsoportokat illeti, a férfiaknál változatlanul a spanyol Carlos Alcaraz áll az élen az olasz Jannik Sinner és a német Alexander Zverev előtt, míg a nőknél továbbra is a fehérorosz Arina Szabalenka vezet a kazah Jelena Ribakinát és az amerikai Coco Gauffot megelőzve. Szabalenka 85. hetét kezdi a női világranglista élén.

Hol lesz a „következő Dubaj”? – az Irán elleni háború megtépázta a metropolisz hírnevét

Vaskézzel csapnak le Dubajban a hatóságok a közösségi médiában rakétatámadásokat posztolókra. Elköltöznek az „ex-pat"-ek (a gazdagabb országok migránsait hívják így) Dubajból, az Egyesült Arab Emírségek pénzügyi központjából. A luxusvárost az adómentességet kereső külföldi dolgozók, az életmódjukkal kérkedő influenszerek és – erről kevesebb szó esik – az ázsiai országokból érkezett kétkezi dolgozók népesítették be. Az Irán ellen indított amerikai–izraeli háború azonban Teherán célpontjává tette. Máris megjelentek a lehetséges jelöltek az „Új Dubaj" helyére.
Orbán Viktor a határról: egyelőre nincs veszélyben Magyarország gázellátása, de észnél kell lenni!

Orbán Viktor húsvéthétfő reggel sajtótájékoztatót tartott Kiskundorozsmán, a Török Áramlat gázvezeték magyar szakaszának a kezdetén. A miniszterelnök ellenőrizte az infrastruktúrát, miután vasárnap robbanóanyagot találtak a gázvezeték szerbiai szakaszánál.
 

Turbóra kapcsolt a forint a belengetett iráni béke hírére

Mennyibe kerül a Netflix-előfizetés havonta? Így változott a Netflix csomagok ára 2026-ra

Iran says intelligence chief killed by US-Israeli strike, as Trump threatens 'hell' if deal not made

