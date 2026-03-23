Hihetetlen, de igaz: a Liverpoolnál ragaszkodnak Arne Slothoz

Miután a Vörösök már a legutóbbi idény végén is botladoztak, immár lassan 12 hónapja akadozik a gépezet, miközben félmilliárd font körüli összeggel megerősítették a keretet.

A nyomás egyre nő, és sok szurkoló szeretné látni a holland edzőt távozni. Felvetődött egy „tűzoltó” felkérése, amíg a Liverpool új, állandó szakmai vezetőt nem talál.

A Liverpool Echo bennfentes LFC-tudósítója, Paul Gorst azonban úgy véli, hogy a Vörösök nem fogják ugyanazt az utat követni, mint a Manchester United, amely Michael Carricket nevezte ki a szezon végéig. Gorst így magyarázta: „Amikor a Liverpool Jürgen Klopp utódját kereste, majdnem hat hónapig tartott, mire Slot mellett döntöttek, és a klub által a holland mesterről készített hatalmas dosszié, ami állítólag körülbelül 60 oldalas volt, jól mutatta, mennyire aprólékosan haladtak a kiválasztási folyamatban. Ezért az ötlet, hogy most megváljanak Slottól, és egy ideiglenes szakvezetőt bízzanak meg, nem szerepel a tervekben.”

A klub azt kommunikálja, hogy töretlen a bizalma Arne Slotban. „2027-ig van szerződése, és azt akarják, hogy ő legyen az edző. A vezetőség eltökélt abban, hogy neki kell helyrehozni a dolgokat.

Mások úgy vélik, a Liverpool egy beugró edzővel sem teljesítene rosszabbul, ráadásul egyrészt a válogatott mérkőzések miatti szünet ad némi levegővételre időt, másrészt Steven Gerrard el is vállalná a posztot. Hosszú távon Xabi Alonso a favorit.