liverpool fc
Nyitókép: Pixabay

Nagyágyúk a futballpályán, jön a Barcelona és a Liverpool is – sport a tévében

Infostart / MTI

Negyeddöntő a Magyar Kupában, Barca-Atléti mérkőzés a Király Kupában, Wolwerhampton-Liverpool meccs az angol bajnokságban – egyebek között ilyen kínálattal, valamint kézilabda-, jégkorong- és kerékpár-közvetítéssel készültek keddre a sportcsatornák. Íme, az élő közvetítések listája.

M4 Sport

20.00: Labdarúgás, Magyar Kupa, negyeddöntő, ETO FC Győr-Kecskemét

Duna World

18.00: Jégkorong, ob I, döntő, 3. mérkőzés, Debrecen-Budapesti Jégkorong Akadémia HC

Sport 1

20.15: Labdarúgás, spanyol Király Kupa, elődöntő, visszavágó, FC Barcelona-Atlético Madrid

Sport 2

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

18.30: Kézilabda, Európa-liga, férfiak, második csoportkör, THW Kiel-Bidasoa Irún

20.30: Kézilabda, Európa-liga, férfiak, második csoportkör, Montpellier-Flensburg

Eurosport 1

15.15: Kerékpár, Grand Prix Samyn, férfiak

Spíler 1

20.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Bournemouth-Brentford

Spíler 2

20.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Leeds United-Sunderland

Arena 4

21.00: Labdarúgás, Olasz Kupa, elődöntő, első mérkőzés, Como-Internazionale

Match 4

21.00: Labdarúgás, angol bajnokság, Wolverhampton Wanderers-Liverpool FC

Kezdőlap    Sport    Nagyágyúk a futballpályán, jön a Barcelona és a Liverpool is – sport a tévében

sport

élő közvetítés

tévéműsor

