Nagyágyúk a futballpályán, jön a Barcelona és a Liverpool is – sport a tévében

A március elején eszkalálódó iráni konfliktus azonnali, tankönyvi reakciókat váltott ki a globális tőkepiacokon, felerősítve a befektetői kockázatkerülést. Az olajárak emelkedése mellett a dollár erősödése és a biztonságos menedékeszközök, például az arany iránti kereslet megugrása jellemzi a jelenlegi piaci környezetet. A Hormuzi-szoros esetleges de facto lezárása és a szállítási útvonalak veszélyeztetése tartós inflációs nyomást és ellátási zavarokat okozhat a világgazdaságban. A magyar gazdaság számára a forint gyengülése és az üzemanyagárak potenciális emelkedése jelenti a legközvetlenebb kockázatot. A részletekről Madár István, a Portfolio vezető makrogazdasági elemzője és Nagy Viktor, a Portfolio vezető részvényelemzője beszélt a Checklist podcast tegnapi videós különkiadásában.