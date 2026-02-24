ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 24. kedd
Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa az Angol Labdarúgó-szövetség Kupája, az FA-kupa harmadik fordulójának Liverpool-Barnsley mérkõzésén a liverpooli Anfield Road-i Stadionban 2026. január 12-én. A Liverpool 4-1-re gyõzött és a csapat szurkolói Szoboszlait választották a mérkõzés legjobbjának.
Nyitókép: MTI/AP/Jon Super

Csereüzlet része lehet Szoboszlai Dominik a Real Madrid és a Liverpool között

Infostart

A madridi sportsajtó szinte kétnaponta feldob egy-egy anyagot arról, hogy Szoboszlai Dominikot szeretné megszerezni a Real Madrid. Különféle konstrukciókat is felvázolnak.

Korábban a vétel volt az egyik opció, aztán felvetődött az is, hogy Camavingát adná a Madrid – megtoldva egy kiegészítő összeggel – a magyar középpályásért cserébe.

Az átigazolási hírekre szakosodott fichejes.net most Rodrygót vonta bele az ügyletbe cserealapként. Mint írja, a Real Madrid továbbra is figyeli a középpályások piacát, olyat keres, aki dinamikus, gólerős, és a csapatrészek közötti területeket képes jól kitölteni. Szoboszlai Dominikot minden szempontból megfelelő erősítésnek véli.

„A 25 éves magyar játékos magasabb szintre emelkedett teljesítményével a Premier League-ben. Cselezőkészsége, távoli lövései és taktikai sokoldalúsága – akár hátsóbb posztokon is játszik, ha szükséges – rendkívül vonzóvá teszi őt a fehérek vezetői számára” – olvasható a portálon.

A fichejes.net azt is megjegyzi, hogy Rodrygo régóta kiszemelt az Anfield Roadon, megoldást jelenthet az érkezése egy olyan új korszak kezdetén, amikor Mohamed Szalah már nincsen a csapatnál. A Madrid hajlandó lenne lemondani róla, nem a legjobb időszakát éli meg a „királyi klubnál”.

„A nyár még messze van, de a stratégiai manőverek már folyamatban vannak. Ha a megbeszélések gyümölcsözők, a Real Madrid és a Liverpool az európai piac egyik legnagyobb üzletét kötheti meg” – fogalmaztak.

Orbán Viktor miniszterelnök levelet küldött António Costának, az Európai Tanács elnökének, 2026. február 23-án.
 

