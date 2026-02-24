Csereüzlet része lehet Szoboszlai Dominik a Real Madrid és a Liverpool között

Korábban a vétel volt az egyik opció, aztán felvetődött az is, hogy Camavingát adná a Madrid – megtoldva egy kiegészítő összeggel – a magyar középpályásért cserébe.

Az átigazolási hírekre szakosodott fichejes.net most Rodrygót vonta bele az ügyletbe cserealapként. Mint írja, a Real Madrid továbbra is figyeli a középpályások piacát, olyat keres, aki dinamikus, gólerős, és a csapatrészek közötti területeket képes jól kitölteni. Szoboszlai Dominikot minden szempontból megfelelő erősítésnek véli.

„A 25 éves magyar játékos magasabb szintre emelkedett teljesítményével a Premier League-ben. Cselezőkészsége, távoli lövései és taktikai sokoldalúsága – akár hátsóbb posztokon is játszik, ha szükséges – rendkívül vonzóvá teszi őt a fehérek vezetői számára” – olvasható a portálon.

A fichejes.net azt is megjegyzi, hogy Rodrygo régóta kiszemelt az Anfield Roadon, megoldást jelenthet az érkezése egy olyan új korszak kezdetén, amikor Mohamed Szalah már nincsen a csapatnál. A Madrid hajlandó lenne lemondani róla, nem a legjobb időszakát éli meg a „királyi klubnál”.

„A nyár még messze van, de a stratégiai manőverek már folyamatban vannak. Ha a megbeszélések gyümölcsözők, a Real Madrid és a Liverpool az európai piac egyik legnagyobb üzletét kötheti meg” – fogalmaztak.