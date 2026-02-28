ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
376.8
usd:
318.89
bux:
126534.75
2026. február 28. szombat Elemér
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
LIVERPOOL, ENGLAND - JANUARY 31: and Ibrahima Konate of Liverpool celebrates victory following the Premier League match between Liverpool and Newcastle United at Anfield on January 31, 2026 in Liverpool, England. (Photo by Stu Forster/Getty Images)
Nyitókép: Getty Images/Stu Forster

Ilyen még nem történt a Liverpoollal a mostani idényben…

Infostart

Gólokban gazdag mérkőzésen, 5–2-re nyert a Liverpool FC a Premier League szombati játéknapján a West Ham United ellen. Mind Szoboszlai Dominik, mind Kerkez Milos végigjátszotta a találkozót.

Florian Wirtz sérülése miatt ezúttal Szoboszlai Dominik támadó középpályásként került a csapatba, Kerkez Milos a megszokott posztján, balhátvédként szerepelt.

A Liverpool tulajdonképpen az első félidőben eldöntötte a mérkőzés sorsát, előbb Hugo Ekitiké, majd Szoboszlai szögletéből Virgil van Dijk, aztán az első játékrész hajrájában Alexis Mac Allister szerzett gólt.

A londoni csapat ugyan szépített a fordulás után Soucek révén, de Cody Gakpo a 70. percben visszaállította a háromgólos különbséget. A vendégek még egyszer szépítettek, Castellanos is gólt szerzett, de az utolsó gól is a Liverpoolé volt – igaz, West Ham-játékosról, Disasiról saját kapujába került a labda.

A Liverpool sorozatban a harmadik bajnoki mérkőzését nyerte meg, szeptember vége óta ilyenre csak egyszer, december 13. és december 27. között akadt példa. Arne Slot csapata a mostani Premier League-szezonban először jutott öt szerzett gólig.

A Liverpool három pontra megközelítette a harmadik helyen álló Aston Villát és beérte pontszámban az egy mérkőzéssel kevesebbet játszott Manchester Unitedet.

A Bournemouth 1–1-es döntetlent játszott pályaválasztóként a Sunderlanddel, Tóth Alex a 85. percben lépett pályára.

Kezdőlap    Sport    Ilyen még nem történt a Liverpoollal a mostani idényben…

liverpool fc

szoboszlai dominik

kerkez milos

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Irán elővette az olajfegyvert: leállt a Hormuzi szoros

Irán elővette az olajfegyvert: leállt a Hormuzi szoros
Irán lezárta az olajszállítások szempontjából kulcsfontosságú Hormuzi szorost, miután az Egyesült Államok és Izrael megtámadta az iszlám köztársaságot.
 

Menekülő emberek, füstoszlop, romok - videókon a háború első órái

Már civil áldozatai is vannak a csapásoknak - hírek percről percre

Szijjártó Péter: halasszák el az utazást, regisztráljanak konzuli védelemre

Figyelmeztetést adott ki a Budapest Airport az iráni háború miatt

Donald Trump bejelentette: nagyszabású amerikai katonai akció indult Irán ellen

Megvan az iráni ellencsapás terve: áttételesen ütne vissza Amerikára

Iráni háború - rendkívüli Aréna az InfoRádióban vasárnap este

Orbán Viktor: ebben a vármegyében a cél nem a kétharmad, hanem a három harmad

Orbán Viktor: ebben a vármegyében a cél nem a kétharmad, hanem a három harmad

Tizenegyedik állomására ért a kormánypártok háborúellenes gyűléssorozata, ezúttal Esztergomban gyűltek össze a DPK-sok. A miniszterelnök ismét beszédet mondott és kérdésekre válaszolt. Beszámolt arról is, hogyan tervezik megtörni Ukrajna olajblokádját, mennyi idő kellene a százhalombattai finomító más olajra való átállításához. Beszámolt arról is, hogy kiépült a magyar drónvédelmi rendszer.
 

Orbán Viktor terepszemlét tartott Százhalombattán

VIDEÓ
Szépművészeti: Vasarely, Gauguin és 2026 más attrakciói. Baán László, Inforádió, Aréna
A pusztulás felé tart az Európai Unió? Győri Enikő, Inforádió, Aréna
Vége a Barátságnak: energiafegyver Magyarország ellen. Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.01. vasárnap, 18:00
Kis-Benedek József
biztonságpolitikai szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Lángba borult a Közel-Kelet, több országban zúgnak a rakéták, Dubajt bombázza az iráni haderő - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Lángba borult a Közel-Kelet, több országban zúgnak a rakéták, Dubajt bombázza az iráni haderő - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Ma reggel Izrael bejelentette: megelőző csapást indítottak Irán ellen. A katonai művelet az Egyesült Államokkal közösen történik, katonai célpontok mellett az iráni vezetőket is támadják. Teherán környékén több robbanásról is jöttek felvételek - helyi források szerint Izrael több napon át húzódó harcokkal számol. Donald Trump elnök bejelentést tett: a cél az atomprogram és a ballisztikus rakéták leszerelése, valamint az iráni iszlamista rezsim megbuktatása. Irán ellencsapást indított - az izraeli légvédelem dolgozik, közben arról jönnek hírek, hogy Bahreint, Katart, Kuvaitot, Irakot, Szaúd-Arabáit és az Emírségeket is támadás érte. Délután az izraeli média arról kezdett el szivárogtatni: "valószínűleg" meghalt Ali Hámenei, Irán legfőbb vezére - Teherán ezt később tagadta. A forradalmi gárda vezetője és a védelmi miniszter viszont szinte biztosan meghalt - erről több forrás is beszámolt. A délután folyamán intenzív támadás érte a szunni olajmonarchiák fővárosait - felcsaptak a lángok Dubajból, Dohából és Kuvaitvárosból is Irán rakéta- és dróntámadásai után. Cikkünk folyamatosan frissül az Irán elleni katonai művelet fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Izrael-Irán háború 2026: elzárják az olaj útját - Lezárják a Hormuzi-szorost

Izrael-Irán háború 2026: elzárják az olaj útját - Lezárják a Hormuzi-szorost

Műholdfelvételeken látszik, hogy számos tartályhajó megállt a szoroshoz közeli nagyobb kikötőknél.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
New strikes reported in Iran as Tehran hits US bases and allies across Middle East in retaliation

New strikes reported in Iran as Tehran hits US bases and allies across Middle East in retaliation

Apparent Iranian attacks have been reported in Dubai, Doha, Bahrain, Kuwait, and elsewhere in the region. Earlier, Donald Trump said "major combat operations" were under way in Iran.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 28. 15:00
Kolbenheyer Zsuzsanna: remek hokis olimpia volt, de a szétszórtság rontott a hangulaton
2026. február 28. 10:50
Szakíró: óriási partnere lett a McLaren Forma-1-es csapatának
×
×