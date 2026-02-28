Ilyen még nem történt a Liverpoollal a mostani idényben…

Florian Wirtz sérülése miatt ezúttal Szoboszlai Dominik támadó középpályásként került a csapatba, Kerkez Milos a megszokott posztján, balhátvédként szerepelt.

A Liverpool tulajdonképpen az első félidőben eldöntötte a mérkőzés sorsát, előbb Hugo Ekitiké, majd Szoboszlai szögletéből Virgil van Dijk, aztán az első játékrész hajrájában Alexis Mac Allister szerzett gólt.

A londoni csapat ugyan szépített a fordulás után Soucek révén, de Cody Gakpo a 70. percben visszaállította a háromgólos különbséget. A vendégek még egyszer szépítettek, Castellanos is gólt szerzett, de az utolsó gól is a Liverpoolé volt – igaz, West Ham-játékosról, Disasiról saját kapujába került a labda.

A Liverpool sorozatban a harmadik bajnoki mérkőzését nyerte meg, szeptember vége óta ilyenre csak egyszer, december 13. és december 27. között akadt példa. Arne Slot csapata a mostani Premier League-szezonban először jutott öt szerzett gólig.

A Liverpool három pontra megközelítette a harmadik helyen álló Aston Villát és beérte pontszámban az egy mérkőzéssel kevesebbet játszott Manchester Unitedet.

A Bournemouth 1–1-es döntetlent játszott pályaválasztóként a Sunderlanddel, Tóth Alex a 85. percben lépett pályára.