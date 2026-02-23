ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. február 23. hétfő
NOTTINGHAM, ENGLAND - FEBRUARY 22: Callum Hudson-Odoi of Nottingham Forest runs with the ball under pressure from Dominik Szoboszlai of Liverpool during the Premier League match between Nottingham Forest and Liverpool at City Ground on February 22, 2026 in Nottingham, England. (Photo by James Holyoak/MB Media/Getty Images)
Nyitókép: Getty Images/MB Media

Mindenki ódákat zeng a Liverpool legjobb játékosáról

Infostart

Szoboszlai Dominik játéka kiemelkedik a Liverpoolból, a hétvégi Nottingham elleni győzelem után Arne Slot vezetőedző a magyar válogatott csapatkapitányának higgadtságát emelte ki. Szakértők szerint már a magyar játékos önbizalma is segíti abban, hogy váratlan megoldásaival mérkőzéseket tudjon eldönteni.

Az Infostarton is beszámoltunk arról, hogy a Liverpool 1–0-ra legyőzte a Nottingham Forestet a Premier League 27. fordulójában. A győztes találatot Alexis Mac Allister szerezte a hosszabbítás 97. percben, a gólpasszt a magyar válogatott csapatkapitánya adta. Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője Szoboszlai Dominiket is kiemelte a mérkőzést követő sajtótájékoztatón, ahol kritikus volt csapta teljesítményével.

„Ma azt hiszem, többet kaptunk, mint amit megérdemeltünk. A döntetlen igazságosabb eredmény lett volna, mint a győzelem” – kezdte az értékelését a 47 éves holland tréner, majd kitért Szoboszlai teljesítményére is. Szerintem itt látszik igazán, mennyire magabiztos jelenleg, és milyen jól játszik ebben a szezonban. „Amikor ránéztem az órára úgy tűnt, ez az utolsó lehetőség, de Dominik higgadt maradt, kivárt és csak utána adta be a labdát” – idézte fel a gól előtti pillanatot Arne Slot.

Szoboszlai „arroganciája”

A Sky Sports szakértője, Jamie Carragher, Szoboszlai jó értelemben vett arroganciáját emelte ki a mérkőzés után: „Most már már gondolhatja magáról, hogy ő a legjobb játékos ebben a csapatban, sőt a Premier League és az európai futball egyik legjobb játékosa, ezért most csinálni fogok valamit. Ez önbizalomból fakadó arrogancia” – értékelt a Liverpool korábbi védője.

„A Liverpoolnak több olyan játékosra lenne szüksége, mint ő, mert Slot csapata teljesen képtelennek tűnt felvenni a Forest intenzitását az első félidőben. Lassan járatták a labdát, és még lassa

bban presszingeltek. Nagyon erőtlennek tűntek, Szoboszlai kivételével” – dicsérte a szakértő a magyar középpályást. A Sky elemzése kitér arra is, hogy

a lefutott távot és a sprintek számát tekintve Szoboszlai vezeti a Liverpool rangsorát, teljesen más tempóban játszik, mint a társai.

Érdekesség, hogy Kerkez Milos a második helyen áll válogatott csapattársa mögött.

A Liverpool 11 mérkőzéssel a szezon vége előtt a tabella hatodik helyén áll – pontazonosságban a Manchester Uniteddel, úgy hogy a vörös ördögök hétfő este még pályára lépnek a forduló zárómeccsén az Old Traffordon, az Everton ellen. A listavezető továbbra is az Arsenal, míg a Manchester City ötpontos lemaradásban van mögötte, igaz, egy meccsel kevesebbel a háta mögött.

