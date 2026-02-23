Mindenki ódákat zeng a Liverpool legjobb játékosáról

Az Infostarton is beszámoltunk arról, hogy a Liverpool 1–0-ra legyőzte a Nottingham Forestet a Premier League 27. fordulójában. A győztes találatot Alexis Mac Allister szerezte a hosszabbítás 97. percben, a gólpasszt a magyar válogatott csapatkapitánya adta. Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője Szoboszlai Dominiket is kiemelte a mérkőzést követő sajtótájékoztatón, ahol kritikus volt csapta teljesítményével.

„Ma azt hiszem, többet kaptunk, mint amit megérdemeltünk. A döntetlen igazságosabb eredmény lett volna, mint a győzelem” – kezdte az értékelését a 47 éves holland tréner, majd kitért Szoboszlai teljesítményére is. Szerintem itt látszik igazán, mennyire magabiztos jelenleg, és milyen jól játszik ebben a szezonban. „Amikor ránéztem az órára úgy tűnt, ez az utolsó lehetőség, de Dominik higgadt maradt, kivárt és csak utána adta be a labdát” – idézte fel a gól előtti pillanatot Arne Slot.

Szoboszlai „arroganciája”

A Sky Sports szakértője, Jamie Carragher, Szoboszlai jó értelemben vett arroganciáját emelte ki a mérkőzés után: „Most már már gondolhatja magáról, hogy ő a legjobb játékos ebben a csapatban, sőt a Premier League és az európai futball egyik legjobb játékosa, ezért most csinálni fogok valamit. Ez önbizalomból fakadó arrogancia” – értékelt a Liverpool korábbi védője.

„A Liverpoolnak több olyan játékosra lenne szüksége, mint ő, mert Slot csapata teljesen képtelennek tűnt felvenni a Forest intenzitását az első félidőben. Lassan járatták a labdát, és még lassa

bban presszingeltek. Nagyon erőtlennek tűntek, Szoboszlai kivételével” – dicsérte a szakértő a magyar középpályást. A Sky elemzése kitér arra is, hogy

a lefutott távot és a sprintek számát tekintve Szoboszlai vezeti a Liverpool rangsorát, teljesen más tempóban játszik, mint a társai.

Érdekesség, hogy Kerkez Milos a második helyen áll válogatott csapattársa mögött.

A Liverpool 11 mérkőzéssel a szezon vége előtt a tabella hatodik helyén áll – pontazonosságban a Manchester Uniteddel, úgy hogy a vörös ördögök hétfő este még pályára lépnek a forduló zárómeccsén az Old Traffordon, az Everton ellen. A listavezető továbbra is az Arsenal, míg a Manchester City ötpontos lemaradásban van mögötte, igaz, egy meccsel kevesebbel a háta mögött.