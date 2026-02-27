Nagyot kaszált Szoboszlai csapata

A Mersey-parti gárda a 20. bajnoki címét nyerte ebben a kiírásban, ez is hozzájárult, hogy mintegy nyolcmillió font (3,4 milliárd forint) adózás utáni nyereséget tudott realizálni.

A korábbiakhoz képest jelentősen nőttek a médiából (60 millióval 264 millió fontra), a meccsnapokból (14 millió fonttal) és a kereskedelemből (15 millió fonttal) származó bevételei, ugyanakkor a bér- (42 millió fonttal) és adminisztratív (57 millióval) költségek is megugrottak.

Arra, hogy Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos alakulata címet védjen a Premier League-ben, halovány az esély, mivel 27 mérkőzést követően 16 pont a lemaradása az eddig egy meccsel többet játszott és éllovas Arsenal mögött.

Az FA Kupában és a Bajnokok Ligájában a legjobb 16 között van a Liverpool, előbbiben a Wolverhampton Wanderers, utóbbiban a Sallai Rolandot soraiban tudó török Galatasaray lesz az ellenfele.