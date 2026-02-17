Téli olimpia minden mennyiségben – sport a tévében

M4 Sport
10.00 és 13.30: Téli olimpia, északi összetett
12.00: Téli olimpia, jégkorong, férfiak, rájátszás, Németország–Franciaország
14.30: Téli olimpia, sílövészet, férfi 4x7,5 km váltó
16.30: Téli olimpia, jégkorong, férfiak, rájátszás, Csehország–Dánia
18.45: Téli olimpia, műkorcsolya, női rövidprogram
M4 Sport+
13.00: Téli olimpia, hódeszka, női slopestyle
14.30: Téli olimpia, gyorskorcsolya
19.00: Téli olimpia, bob, férfi kettes, 3-4. futam
Sport 1
18.30: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, a 16 közé jutásért, 1. mérkőzés, Galatasaray–Juventus
20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, a 16 közé jutásért, 1. mérkőzés, Monaco–PSG
Sport 2
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
18.45: Kézilabda, német bajnokság, Flensburg-Kiel
20.45: Labdarúgás, BL, a 16 közé jutásért, 1. mérkőzés, Dortmund-Atalanta
Eurosport 1
12.05: Téli olimpia, jégkorong, férfi rájátszás
14.40: Téli olimpia, sílövészet, férfi 4x7,5 km váltó
16.10: Téli olimpia, gyorskorcsolya
17.00: Téli olimpia, jégkorong, férfi rájátszás
19.40: Téli olimpia, műkorcsolya, női rövidprogram
Eurosport 2
9.55: Téli olimpia, északi összetett
10.50: Kerékpár, UAE Tour, 2. szakasz
13.45: Téli olimpia, északi összetett
14.15, 20.00 és 21.50: Sznúker, Player Championship
18.55 és 21.00: Téli olimpia, bob, férfi kettes, 3-4. futam
Match 4
21.00: Labdarúgás, angol harmadosztály, Blackpool-Mansfield Town