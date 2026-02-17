ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.99
usd:
319.38
bux:
123290.7
2026. február 17. kedd Donát
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Close up of hockey puck and stick during a match with players in the background.
Nyitókép: skynesher/Getty Images

Téli olimpia minden mennyiségben – sport a tévében

Infostart / MTI

Az olimpia mellett azért lesz még foci, kézilabda, lósport és kerékpározás is.

M4 Sport

10.00 és 13.30: Téli olimpia, északi összetett

12.00: Téli olimpia, jégkorong, férfiak, rájátszás, Németország–Franciaország

14.30: Téli olimpia, sílövészet, férfi 4x7,5 km váltó

16.30: Téli olimpia, jégkorong, férfiak, rájátszás, Csehország–Dánia

18.45: Téli olimpia, műkorcsolya, női rövidprogram

M4 Sport+

13.00: Téli olimpia, hódeszka, női slopestyle

14.30: Téli olimpia, gyorskorcsolya

19.00: Téli olimpia, bob, férfi kettes, 3-4. futam

Sport 1

18.30: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, a 16 közé jutásért, 1. mérkőzés, Galatasaray–Juventus

20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, a 16 közé jutásért, 1. mérkőzés, Monaco–PSG

Sport 2

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

18.45: Kézilabda, német bajnokság, Flensburg-Kiel

20.45: Labdarúgás, BL, a 16 közé jutásért, 1. mérkőzés, Dortmund-Atalanta

Eurosport 1

12.05: Téli olimpia, jégkorong, férfi rájátszás

14.40: Téli olimpia, sílövészet, férfi 4x7,5 km váltó

16.10: Téli olimpia, gyorskorcsolya

17.00: Téli olimpia, jégkorong, férfi rájátszás

19.40: Téli olimpia, műkorcsolya, női rövidprogram

Eurosport 2

9.55: Téli olimpia, északi összetett

10.50: Kerékpár, UAE Tour, 2. szakasz

13.45: Téli olimpia, északi összetett

14.15, 20.00 és 21.50: Sznúker, Player Championship

18.55 és 21.00: Téli olimpia, bob, férfi kettes, 3-4. futam

Match 4

21.00: Labdarúgás, angol harmadosztály, Blackpool-Mansfield Town

Kezdőlap    Sport    Téli olimpia minden mennyiségben – sport a tévében

sportműsor

sportközvetítés

sport a tévében

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kaiser Ferenc: a NATO Sarkvidéki Őrszeme Trumpnak is szól, nem csak Kínának és az oroszoknak

Kaiser Ferenc: a NATO Sarkvidéki Őrszeme Trumpnak is szól, nem csak Kínának és az oroszoknak

A NATO Sarkvidéki Őrszem néven programot indít a térség biztonságának szavatolására. Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docense szerint ez egyaránt szól a térségben egyre aktívabb Oroszországnak és Kínának, valamint az Egyesült Államoknak. Hangsúlyozta: a szövetség meg akarja mutatni az amerikai elnöknek, hogy nem kell megszereznie az USA-nak Grönlandot, hogy biztonságban legyen, de el is akarja rettenteni egy katonai beavatkozástól.
VIDEÓ
Kulturális fejlesztések: mi épül 850 milliárd forintból? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.17. kedd, 18:00
Légrádi Tamás
a Nyelviskolák Szakmai Egyesületének elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Olyan súlyos a vízhiány Iránban, hogy már a tízmilliós Teherán kiürítése is szóba került

Olyan súlyos a vízhiány Iránban, hogy már a tízmilliós Teherán kiürítése is szóba került

A 2025. december 28-án kirobbant, már-már forradalomra emlékeztető iráni tüntetések kiváltó okai elsősorban politikai és gazdasági jellegűek voltak, ám a tiltakozások mögött egy hosszabb ideje érlelődő, mélyebb strukturális válság is húzódik. Az iráni demonstrációk kialakulásában számtalan tényező játszhat szerepet. A vízhiány is ezek közé tartozik, amely már a mindennapi élet alapfeltételeit is veszélyezteti. A mostani tüntetések világosan rámutatnak arra, hogy az éghajlatváltozás következményei jelentős hatással vannak a perzsa ország állampolgárai által tanúsított polgári engedetlenségre.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Új balatoni attrakció készül: az egyik legforgalmasabb partszakaszon épülhet kilátó

Új balatoni attrakció készül: az egyik legforgalmasabb partszakaszon épülhet kilátó

Kilátó épülhet a Balaton egyik legforgalmasabb partszakaszán, a balatonmáriafürdői hajóállomás közelében.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hillary Clinton accuses Trump administration of Epstein files 'cover-up' in BBC interview

Hillary Clinton accuses Trump administration of Epstein files 'cover-up' in BBC interview

"Get the files out. They are slow-walking it," the former US secretary of state says. The White House says it has done "more for the victims than Democrats ever did".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 16. 23:31
Csodálatos kűrrel olimpiai negyedik a Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei magyar műkorcsolyapáros
2026. február 16. 22:19
Tenisz – a férfiak rontottak, a nők javítottak ranglistás helyükön
×
×
×
×