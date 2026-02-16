Téli olimpia minden mennyiségben, plusz a Barcelona fociban – sport a tévében

A hétfői élő sportközvetítések a hazai televíziókban:
M4 Sport
10.00: Téli olimpia, alpesi sí, férfi műlesiklás, 1. futam
11.00: Téli olimpia, rövidpályás gyorskorcsolya
13.20: Téli olimpia, alpesi sí, férfi műlesiklás, 2. futam
14.00: Téli olimpia, hódeszka, férfi slopestyle
16.40: Téli olimpia, jégkorong, női elődöntő
18.55: Téli olimpia, síugrás, férfi csapatverseny
20.00: Téli olimpiai, műkorcsolya, páros kűr
M4 Sport+
9.05: Téli olimpia, curling, nők, csoportkör
10.00: Téli olimpia, bob, férfi kettes, 1-2. futam
10.30: Téli olimpia, hódeszka, női slopestyle
14.05: Téli olimpia, curling, férfiak, csoportkör
19.00: Téli olimpia, női egyes bob, 3-4. futam
19.30: Téli olimpia, szabadstílusú sí, női big air
22.10: Téli olimpia, jégkorong, női elődöntő
Sport 1
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
Sport 2
19.00: Kézilabda, német bajnokság, Eisenach-Bergischer
Eurosport 1
9.00: Téli olimpia, curling, nők, csoportkör, Dánia-Nagy-Britannia
9.45: Téli olimpia, alpesi sí, férfi műlesiklás, első futam
11.55: Téli olimpia, rövidpályás gyorskorcsolya
14.30: Téli olimpia, curling, férfiak, csoportkör
16.40: Téli olimpia, jégkorong, női elődöntő
19.10: Téli olimpia, síugrás, szuper csapatverseny, férfiak
20.45: Téli olimpia, műkorcsolya, páros kűr
Eurosport 2
9.55: Téli olimpia, bob, férfi kettes
11.00: Téli olimpia, rövidpályás gyorskorcsolya
13.00: Kerékpár, UAE Tour, 1. szakasz
15.30: Kerékpár, Clasica Jaén
18.55: Téli olimpia, bob, női egyes
Spíler 1
20.25: Labdarúgás, FA Kupa, Macclesfield-Brentford
Spíler 2
20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Girona-Barcelona
Arena 4
20.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Cagliari-Lecce
Match 4
21.00: Labdarúgás, angol másodosztályú bajnokság, Coventry-Middlesbrough