ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.44
usd:
318.19
bux:
126845.95
2026. február 16. hétfő Julianna, Lilla
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Lamine Yamal, az FC Barcelona játékosa ünnepel a spanyol elsõ osztályú labdarúgó-bajnokságban, a La Ligában játszott FC Barcelona - Real Madrid mérkõzés végén Barcelonában 2025. május 11-én. Az FC Barcelona 4-3-ra legyõzte a címvédõ Real Madridot.
Nyitókép: MTI/EPA-EFE/Siu Wu

Téli olimpia minden mennyiségben, plusz a Barcelona fociban – sport a tévében

Infostart / MTI

Műkorcsolya, női hokielődöntők és rengeteg más sportág a téli olimpiáról – plusz a spanyol focibajnokságból a Barcelona is lesz ma a tévében.

A hétfői élő sportközvetítések a hazai televíziókban:

M4 Sport

10.00: Téli olimpia, alpesi sí, férfi műlesiklás, 1. futam

11.00: Téli olimpia, rövidpályás gyorskorcsolya

13.20: Téli olimpia, alpesi sí, férfi műlesiklás, 2. futam

14.00: Téli olimpia, hódeszka, férfi slopestyle

16.40: Téli olimpia, jégkorong, női elődöntő

18.55: Téli olimpia, síugrás, férfi csapatverseny

20.00: Téli olimpiai, műkorcsolya, páros kűr

M4 Sport+

9.05: Téli olimpia, curling, nők, csoportkör

10.00: Téli olimpia, bob, férfi kettes, 1-2. futam

10.30: Téli olimpia, hódeszka, női slopestyle

14.05: Téli olimpia, curling, férfiak, csoportkör

19.00: Téli olimpia, női egyes bob, 3-4. futam

19.30: Téli olimpia, szabadstílusú sí, női big air

22.10: Téli olimpia, jégkorong, női elődöntő

Sport 1

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

Sport 2

19.00: Kézilabda, német bajnokság, Eisenach-Bergischer

Eurosport 1

9.00: Téli olimpia, curling, nők, csoportkör, Dánia-Nagy-Britannia

9.45: Téli olimpia, alpesi sí, férfi műlesiklás, első futam

11.55: Téli olimpia, rövidpályás gyorskorcsolya

14.30: Téli olimpia, curling, férfiak, csoportkör

16.40: Téli olimpia, jégkorong, női elődöntő

19.10: Téli olimpia, síugrás, szuper csapatverseny, férfiak

20.45: Téli olimpia, műkorcsolya, páros kűr

Eurosport 2

9.55: Téli olimpia, bob, férfi kettes

11.00: Téli olimpia, rövidpályás gyorskorcsolya

13.00: Kerékpár, UAE Tour, 1. szakasz

15.30: Kerékpár, Clasica Jaén

18.55: Téli olimpia, bob, női egyes

Spíler 1

20.25: Labdarúgás, FA Kupa, Macclesfield-Brentford

Spíler 2

20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Girona-Barcelona

Arena 4

20.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Cagliari-Lecce

Match 4

21.00: Labdarúgás, angol másodosztályú bajnokság, Coventry-Middlesbrough

Kezdőlap    Sport    Téli olimpia minden mennyiségben, plusz a Barcelona fociban – sport a tévében

fc barcelona

téli olimpia

sport a tévében

milánó-cortina 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: tett egy lépést a migrációs nyomás enyhítésére az EU, várjuk a hatást

Szakértő: tett egy lépést a migrációs nyomás enyhítésére az EU, várjuk a hatást
Komoly előrelépés, hogy az Európai Parlament módosította az uniós menekültügyi eljárásról szóló rendeletet – mondta az InfoRádióban Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet igazgatója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója. Szerinte az új szabályok biztosan gyorsítanak majd a menedékjogi kérelmek elbírálásán, ugyanakkor kérdéses, hogy a kitoloncolás, a migránsok visszafogadása ezektől eredményesebb lesz-e.
VIDEÓ
Kulturális fejlesztések: mi épül 850 milliárd forintból? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.16. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Jövőre indul az M7-es autópálya bővítése

Jövőre indul az M7-es autópálya bővítése

A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIK) új podcastjében a szervezet kommunikációs igazgatója, Szimicsku László arról számolt be, hogy 2072 őszén indulhat el az M7-es autópálya felújítása. Szintén jövőre kezdődik meg az M200-as gyorsforgalmi út építése is, amely Komáromot köti majd össze Sárbogárddal - írta meg a Magyar Építők.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Komoly háború készülhet az Egyesült Államok: mi lesz itt, ha tényleg meglépi Donald Trump?

Komoly háború készülhet az Egyesült Államok: mi lesz itt, ha tényleg meglépi Donald Trump?

A háttérben zajló katonai tervezés jelentősen növeli a feszültséget a már amúgy is érzékeny amerikai-iráni viszonyban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'It's never too late': Savannah Guthrie's new plea for mother's release as FBI analyses glove

'It's never too late': Savannah Guthrie's new plea for mother's release as FBI analyses glove

The FBI says it recovered a DNA sample from the glove, which was found in a field a few miles from Guthrie's home.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 15. 20:55
Két teljes kör lement, az NB I élén a Győr
2026. február 15. 20:19
Megsérült Gulácsi Péter
×
×
×
×