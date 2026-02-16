Rövidpályás gyorskorcsolya: őrült hajrá, drámai fordulat a nőknél

A fináléban hatalmas „tűzijátékra” lehetett számítani, tekintve, hogy ott volt az ötfős futamban az 500 méteres sprinttáv mindhárom dobogósa, a győztes Velzeboer, az ezüstérmes olasz Arianna Fontana és a bronzérmes kanadai Courtney Sarault.

Eleinte a tengerentúli versenyző tempózott az élen, mögötte két európai riválisa csatázott a második helyért, végül Velzeboer második kísérletre megelőzte Fontanát. A hazaiak kedvence később összeakadt a kínai Kung Livel, így ritmust vesztett és visszacsúszott az utolsó pozícióba. Ezzel eldőlt, hogy az aranyért Velzeboer és Sarault mellett a dél-koreai Kim Gilli csatázik.

A hármas hatalmas versenyt produkált, oda-vissza előzgették egymást, mindhárman voltak éllovasok, az utolsó körre Velzeboer fordult elsőként, a vezető helyét pedig már nem engedte ki a kezéből, azaz második aranyát is megszerezte Milánóban. Mögötte a szám vb-ezüstérmese, Sarault lett a második, Kim pedig a harmadik.

A háromszoros olimpiai bajnok Fontana negyedikként ért be, így nem tudta megszerezni 14. ötkarikás medálját, mellyel – megelőzve a vívó Edoardo Mangiarottit – egyedüli olasz csúcstartóvá lépett volna elő.

A szombati selejtezőben kiesett Somodi Maja a 26., míg a hétfő délelőtti negyeddöntőben búcsúzott Végi Diána Laura a 15. lett.

A sportág versenyei szerdán folytatódnak a Forum di Milánóban.

Eredmények:

Rövidpályás gyorskorcsolya, női 1000 m,

olimpiai bajnok: Xandra Velzeboer (Hollandia) 1:28.437 perc

2. Courtney Sarault (Kanada) 1:28.523

3. Kim Gilli (Koreai Köztársaság) 1:28.614

...15. Végi Diána Laura

...26. Somodi Maja

(Nyitókép: Somodi Maja (b), a kínai Chutong Zhang (k) és a holland Xandra Velzeboer a milánói-cortinai téli olimpia női 1000 méteres rövidpályás gyorskorcsolyaversenyének selejtezőjében az assagói Forum di Milano sportarénában 2026. február 14-én.)