ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.46
usd:
318.42
bux:
125485.39
2026. február 16. hétfő Julianna, Lilla
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Somodi Maja (b), a kínai Chutong Zhang (k) és a holland Xandra Velzeboer a 2026-os milánói-cortinai téli olimpia nõi 1000 méteres rövidpályás gyorskorcsolyaversenyének selejtezõjében az assagói Forum di Milano sportarénában 2026. február 14-én.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Rövidpályás gyorskorcsolya: őrült hajrá, drámai fordulat a nőknél

Infostart / MTI

A holland Xandra Velzeboer nyerte a rövidpályás gyorskorcsolyázók női 1000 méteres versenyét a milánói téli olimpia hétfői napján.

A fináléban hatalmas „tűzijátékra” lehetett számítani, tekintve, hogy ott volt az ötfős futamban az 500 méteres sprinttáv mindhárom dobogósa, a győztes Velzeboer, az ezüstérmes olasz Arianna Fontana és a bronzérmes kanadai Courtney Sarault.

Eleinte a tengerentúli versenyző tempózott az élen, mögötte két európai riválisa csatázott a második helyért, végül Velzeboer második kísérletre megelőzte Fontanát. A hazaiak kedvence később összeakadt a kínai Kung Livel, így ritmust vesztett és visszacsúszott az utolsó pozícióba. Ezzel eldőlt, hogy az aranyért Velzeboer és Sarault mellett a dél-koreai Kim Gilli csatázik.

A hármas hatalmas versenyt produkált, oda-vissza előzgették egymást, mindhárman voltak éllovasok, az utolsó körre Velzeboer fordult elsőként, a vezető helyét pedig már nem engedte ki a kezéből, azaz második aranyát is megszerezte Milánóban. Mögötte a szám vb-ezüstérmese, Sarault lett a második, Kim pedig a harmadik.

A háromszoros olimpiai bajnok Fontana negyedikként ért be, így nem tudta megszerezni 14. ötkarikás medálját, mellyel – megelőzve a vívó Edoardo Mangiarottit – egyedüli olasz csúcstartóvá lépett volna elő.

A szombati selejtezőben kiesett Somodi Maja a 26., míg a hétfő délelőtti negyeddöntőben búcsúzott Végi Diána Laura a 15. lett.

A sportág versenyei szerdán folytatódnak a Forum di Milánóban.

Eredmények:
Rövidpályás gyorskorcsolya, női 1000 m,

olimpiai bajnok: Xandra Velzeboer (Hollandia) 1:28.437 perc
2. Courtney Sarault (Kanada) 1:28.523
3. Kim Gilli (Koreai Köztársaság) 1:28.614
...15. Végi Diána Laura
...26. Somodi Maja

(Nyitókép: Somodi Maja (b), a kínai Chutong Zhang (k) és a holland Xandra Velzeboer a milánói-cortinai téli olimpia női 1000 méteres rövidpályás gyorskorcsolyaversenyének selejtezőjében az assagói Forum di Milano sportarénában 2026. február 14-én.)

Kezdőlap    Sport    Rövidpályás gyorskorcsolya: őrült hajrá, drámai fordulat a nőknél

gyorskorcsolya

téli olimpia

milánó-cortina 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Japanológus: Margaret Thatchernél is keményebb kezű Vaslady a japán miniszterelnök
aréna

Japanológus: Margaret Thatchernél is keményebb kezű Vaslady a japán miniszterelnök
Számos újdonságot hozott a japán politikába a pártja történelmi győzelmét követően miniszterelnöki székbe került Takaicsi Szanae, aki a fiatalok és az idősek számára egyaránt szimpatikus álláspontjaival nyerhette meg magának Japánt – mondta az InfoRádióban Hidasi Judit japanológus, a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem professor emeritája, aki beszélt arról is, miért említik Vasladyként a szigetország új vezetőjét.
Orbán Viktor és Marco Rubio is a magyar–amerikai kapcsolatok aranykoráról beszélt a közös sajtótájékoztatón

Orbán Viktor és Marco Rubio is a magyar–amerikai kapcsolatok aranykoráról beszélt a közös sajtótájékoztatón

„Donald Trump támogatja Önt és a magyarokat, bármilyen helyzetben, nagyon szívesen segítséget nyújtunk, ha pénzügyekről is van szó. A novemberi látogatáson felfüggesztettük a szankciókat az orosz energia ügyeiben, mivel támogatjuk az Ön erőfeszítéseit. Az Egyesült Államok elismeri Orbán Viktor erőfeszítéseit a béke ügyében is” – mondta Marco Rubio amerikai külügyminiszter az Orbán Viktorral közös sajtótájékoztatóján a Karmelita kolostorban.
 

Szijjártó Péter a Rubio-látogatásról: fontos nukleáris együttműködési megállapodást írunk alá az Egyesült Államokkal

Marco Rubio Pozsonyban: létesülhet egy V4-es atomerőmű

Nem lesz vereség - Marco Rubio elmondta, hogy mi az oroszok fő problémája

VIDEÓ
Kulturális fejlesztések: mi épül 850 milliárd forintból? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.16. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egyre nagyobb a pusztítás a magyar tőzsdén

Egyre nagyobb a pusztítás a magyar tőzsdén

Ázsiában nem voltak ma heves mozgások a tőzsdéken, Európában iránykeresés zajlik. A magyar piacon bőven vannak izgalmak, hiszen nagyot esik ma is a 4iG és a Rába árfolyama, de a Masterplastot és az Opust is megtalálták maguknak az eladók. A mai napról fontos tudni, hogy az amerikai piacok zárva tartanak az elnökök napjának ünnepe miatt. Hasonló témákkal foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Népszerű édességet rendelt vissza a hatóság: ha vettél belőle, ne edd meg!

Népszerű édességet rendelt vissza a hatóság: ha vettél belőle, ne edd meg!

Gluténmentesnek hirdették, mégis glutént tartalmaz: egy népszerű rizssüteméket hívnak vissza Magyarországon.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Mother of Alexei Navalny says poison finding confirms he was murdered

Mother of Alexei Navalny says poison finding confirms he was murdered

On the second anniversary of his death, Lyudmila Navalnaya says her son did not "simply die in prison".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 16. 14:53
Mourinho akár ingyen is mehetne a Real Madridhoz?
2026. február 16. 14:08
Túl van a tűzkeresztségen a férfi váltó, a kisdöntőben folytatják
×
×
×
×