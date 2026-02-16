ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 16. hétfő Julianna, Lilla
Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa az Angol Labdarúgó-szövetség Kupája, az FA-kupa harmadik fordulójának Liverpool-Barnsley mérkõzésén a liverpooli Anfield Road-i Stadionban 2026. január 12-én. A Liverpool 4-1-re gyõzött és a csapat szurkolói Szoboszlait választották a mérkõzés legjobbjának.
Nyitókép: MTI/AP/Jon Super

Megvan, ki lesz a Liverpool ellenfele az FA-kupa nyolcaddöntőjében

Infostart

Kisorsolták az angol FA-kupa nyolcaddöntőjének sorsolását. Ellenfelet kapott a Liverpool FC, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata is.

A párosítás

Fulham v Southampton

Port Vale vagy Bristol City – Sunderland

Newcastle United – Manchester City

Leeds United – Norwich City

Mansfield Town – Arsenal

Wolverhampton Wanderers – Liverpool

Wrexham – Chelsea

West Ham – Macclesfield vagy Brentford

A Liverpool 2–1-re nyert a Wolverhampton ellen december 27-én az Anfield Roadon. A két csapat március 3-án játszik egymással Wolverhamptonban, majd négy nappal később, a hétvégén, az FA-kupában is találkoznak.

Az Arsenal nem panaszkodhat, megkapta a negyedosztály, a League One-ban szereplő Mansfield Townt. A két csapat játszott már egymással az FA-kupában – 1929-ben.

Nem volt ilyen szerencsés a Manchester City, nekik a Newcastle United jutott.

liverpool fc

fa-kupa

angol labdarúgás

szoboszlai dominik

kerkez milos

