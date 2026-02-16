Megvan, ki lesz a Liverpool ellenfele az FA-kupa nyolcaddöntőjében

A párosítás
Fulham v Southampton
Port Vale vagy Bristol City – Sunderland
Newcastle United – Manchester City
Leeds United – Norwich City
Mansfield Town – Arsenal
Wolverhampton Wanderers – Liverpool
Wrexham – Chelsea
West Ham – Macclesfield vagy Brentford
A Liverpool 2–1-re nyert a Wolverhampton ellen december 27-én az Anfield Roadon. A két csapat március 3-án játszik egymással Wolverhamptonban, majd négy nappal később, a hétvégén, az FA-kupában is találkoznak.
Az Arsenal nem panaszkodhat, megkapta a negyedosztály, a League One-ban szereplő Mansfield Townt. A két csapat játszott már egymással az FA-kupában – 1929-ben.
Nem volt ilyen szerencsés a Manchester City, nekik a Newcastle United jutott.