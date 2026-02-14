ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Tűzijátékként tűnt fel az égen egy csodacsatár kölyök

Infostart / MTI

Kovács Bendegúz utánpótlás-válogatott labdarúgó tíz nap alatt kétszer ért el mesterhármast a holland AZ Alkmaar színeiben.

A 18 éves középcsatár múlt kedden három góllal járult hozzá klubja U19-es csapatának 4-1-es hazai sikeréhez a Borussia Dortmund ellen az UEFA Ifjúsági Liga rájátszásában, így a hollandok a nyolcaddöntőbe jutottak, ahol a Benficával találkoznak.

Pénteken a fehérgyarmati születésű Kovács szerezte az AZ Alkmaar II mindhárom találatát a TOP Oss otthonában megnyert meccsen a holland másodosztály 27. fordulójában.

Az U19-es válogatott támadójátékos – aki 2021 nyarán Debrecenből igazolt Hollandiába – minden sorozatot figyelembe véve eddig 26 mérkőzésen lépett pályára és 25 gólt szerzett a mostani idényben.

