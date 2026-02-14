ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.26
usd:
319.39
bux:
126964.02
2026. február 14. szombat Bálint, Valentin
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Kós Hubert (b) és a francia Leon Marchand a férfi 200 méteres vegyesúszás selejtezőjében a szingapúri vizes világbajnokságon a World Aquatics Arénában 2025. július 30-án.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Selmeci Attila: még két olimpia is benne lehet Kós Hubertben a legmagasabb szinten

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid

Akár a 2032-es brisbane-i olimpiáig az úszósport legnagyobb nemzetközi sztárjai között maradhat Kós Hubert, akit az egyik szakportál jelenleg a második helyre tett texasi csapattársa, a francia Léon Marchand mögött – jelezte az InfoRádióban a magyar szövetség szakmai alelnöke. Selmeci Attila szerint az olimpiai bajnok személyisége, elsősorban motiváltsága és alázatossága is komoly szerepet játszott az elmúlt évek sikersorozatában.

Aki ismeri közelről Kós Hubertet, tudja, hogy hihetetlenül alázatos ember – mondta az InfoRádióban Selmeci Attila, a Magyar Úszó Szövetség szakmai alelnöke.

„Amikor lejött edzésre, mindig azt láttam rajta, hogy a maximumot próbálja kihozni magából. Nála az edzés szent volt” – számolt be élményeiről az úszóval kapcsolatban; korábban többször is edzőtáborozott együtt az olimpiai bajnokkal, amikor még Milák Kristóf edzője volt Érden.

Selmeci Attila meri állítani, hogy Kós Hubert nem változott semmit ebben, sőt, még alázatosabb lett, mióta jellemzően Amerikában készül, mivel testközelből láthatja, hogyan edz Léon Marchand vagy a többi klubtársa.

„Ez az egyik. A másik: úgy érzem, jókor került a világ tetejére, jókor lett olimpiai bajnok, és még van előtte olyan cél, amit szeretne elérni... Amikor valaki túl korán begyűjti a sikereket, annak utána elég nehéz már motivációt találnia. Én úgy érzem, Kós Hubert még maximálisan motivált, nagyon-nagyon sikeréhes és mindenre képes azért, hogy a sikert újra elérhesse” – ecsetelte, hozzátéve: Amerikában világklasszisok lihegnek a nyakán edzés közben is, medencében, parton egyaránt, a csoportban mindenki azt akarja bizonyítani, hogy ő a legjobb, ezért a munkáért is tartja Selmeci Attila igazi példaképnek az úszót.

Ezzel pedig a magyarok már nem tudnak vetekedni szerinte, még ha az itthon készülők is érnek el kiváló eredményeket; például Milák Kristóf sem készült fel soha Amerikában, mégis kétszeres olimpiai aranyérmes.

Kijelentette azt is, hogy a jelenlegin kívül még egy olimpiai ciklust biztosan lát benne, de mielőtt bárki azt gondolná, hogy győztes széria jön addig is, figyelmeztetett, hogy a mostani Swimswam-rangsorban első helyen végzett Léon Marchand hasonló életkorú Kós Huberthoz, 23-24 év körüliek.

„Még egy olimpia, tehát a 2032-es Brisbane-ben szerintem biztos, hogy belefér. De ez mindig nagyon sok mindenen múlik, például a szereplésen Los Angelesben az olimpián, előtte pedig 2027-ben a világbajnokságon. Nyilván ha ez a világbajnokság is jól sikerül neki, meg az olimpia is, sok mindenen el fog gondolkodni, legyen szó akár a magánéletről, akár a tanulmányokról. Ha belegondolunk, hogy Cseh László meddig úszott vagy Hosszú Katinka, vagy mások, akik 30 éves korukban még a medencében vannak, az az érzésem, hogy ez Kós Hubertnak sem lesz akadály” – jövendölt az úszóedző.

Elmondta még,

Kós Hubert esetében soha nem lehetett súlyproblémáról hallani, inkább az ellenkezőjéről, hogy miből lesz rajta plusz izom.

A sportoló esetében még a számválasztás lehet kérdés: ha a 200 méteres vegyesúszásra rááll vagy valamelyik pillangószámra, ott is sikeres lehet a háton kívül, egyébként sem árt szerinte, ha más számokban is el tud indulni, mint amelyekben világverő.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Sport    Selmeci Attila: még két olimpia is benne lehet Kós Hubertben a legmagasabb szinten

úszás

selmeci attila

kós hubert

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor az évértékelőn: 2026 a győzelem éve lesz

Orbán Viktor az évértékelőn: 2026 a győzelem éve lesz
A huszonnyolcadik évértékelő beszédét tartotta Orbán Viktor miniszterelnök a Várkert Bazárban. A szuverenitás nemzeti érdekünk, és mi soha nem engedjük meg, hogy elvegyék a vétójogunkat – mondta. A miniszterelnök szerint „a Brüsszel–nagytőke–Tisza koalíció” háborúba akarja vinni az országot, hogy elvegyék az emberek pénzét. Amíg nemzeti kormány van, nem, nem és nem: nem küldünk fegyvereket, nem küldünk pénzt, és nem vihetik el a fiataljainkat a háborúba – mondta Orbán Viktor, aki szerint a 2026-os a győzelem éve lesz: a családoké, a fiataloké, Magyarországé és a Fidesz–KDNP-é.
 

Vastaps fogadta Orbán Viktort, itt nézhető meg a kormányfő évértékelője

Ellenzéki reakciók az évértékelőre

Elemzők a közmédiában az évértékelőről

VIDEÓ
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
Új BME-modell: Budapesten lesz az európai MIT? Charaf Hassan, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.16. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Figyelem: gyökeres változás jön az időjárásban - Ezeket a területeket érinti a vihar

Figyelem: gyökeres változás jön az időjárásban - Ezeket a területeket érinti a vihar

Mediterrán ciklon hátoldalán viharos szél kíséretében egyre hidegebb levegő érkezik fölénk - a hőmérséklet-változásra és szélre érzékenyebb szervezeteket különösen megterhelheti az időjárás, írja a HungaroMet.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nem kell ide árrésstop sem: kegyetlen árcsökkentést vezettek be a boltok, itt az olcsósított termékek listája

Nem kell ide árrésstop sem: kegyetlen árcsökkentést vezettek be a boltok, itt az olcsósított termékek listája

Miközben az infláció éves átlaga alig haladta meg a 2 százalékot, és havi szinten is csupán 0,3 százalékos volt a drágulás, több termék ára jelentősen csökkent.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russia killed opposition leader Alexei Navalny using dart frog toxin, UK says

Russia killed opposition leader Alexei Navalny using dart frog toxin, UK says

There is no innocent explanation for the toxin being found in samples taken from Navalny's body, Foreign Office says.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 14. 16:16
Garda Krisztina: helyén kell kezelni, hogy most ezüstös időszakunk van
2026. február 14. 10:53
Tűzijátékként tűnt fel az égen egy csodacsatár kölyök
×
×
×
×