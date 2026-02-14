Selmeci Attila: még két olimpia is benne lehet Kós Hubertben a legmagasabb szinten

Aki ismeri közelről Kós Hubertet, tudja, hogy hihetetlenül alázatos ember – mondta az InfoRádióban Selmeci Attila, a Magyar Úszó Szövetség szakmai alelnöke.

„Amikor lejött edzésre, mindig azt láttam rajta, hogy a maximumot próbálja kihozni magából. Nála az edzés szent volt” – számolt be élményeiről az úszóval kapcsolatban; korábban többször is edzőtáborozott együtt az olimpiai bajnokkal, amikor még Milák Kristóf edzője volt Érden.

Selmeci Attila meri állítani, hogy Kós Hubert nem változott semmit ebben, sőt, még alázatosabb lett, mióta jellemzően Amerikában készül, mivel testközelből láthatja, hogyan edz Léon Marchand vagy a többi klubtársa.

„Ez az egyik. A másik: úgy érzem, jókor került a világ tetejére, jókor lett olimpiai bajnok, és még van előtte olyan cél, amit szeretne elérni... Amikor valaki túl korán begyűjti a sikereket, annak utána elég nehéz már motivációt találnia. Én úgy érzem, Kós Hubert még maximálisan motivált, nagyon-nagyon sikeréhes és mindenre képes azért, hogy a sikert újra elérhesse” – ecsetelte, hozzátéve: Amerikában világklasszisok lihegnek a nyakán edzés közben is, medencében, parton egyaránt, a csoportban mindenki azt akarja bizonyítani, hogy ő a legjobb, ezért a munkáért is tartja Selmeci Attila igazi példaképnek az úszót.

Ezzel pedig a magyarok már nem tudnak vetekedni szerinte, még ha az itthon készülők is érnek el kiváló eredményeket; például Milák Kristóf sem készült fel soha Amerikában, mégis kétszeres olimpiai aranyérmes.

Kijelentette azt is, hogy a jelenlegin kívül még egy olimpiai ciklust biztosan lát benne, de mielőtt bárki azt gondolná, hogy győztes széria jön addig is, figyelmeztetett, hogy a mostani Swimswam-rangsorban első helyen végzett Léon Marchand hasonló életkorú Kós Huberthoz, 23-24 év körüliek.

„Még egy olimpia, tehát a 2032-es Brisbane-ben szerintem biztos, hogy belefér. De ez mindig nagyon sok mindenen múlik, például a szereplésen Los Angelesben az olimpián, előtte pedig 2027-ben a világbajnokságon. Nyilván ha ez a világbajnokság is jól sikerül neki, meg az olimpia is, sok mindenen el fog gondolkodni, legyen szó akár a magánéletről, akár a tanulmányokról. Ha belegondolunk, hogy Cseh László meddig úszott vagy Hosszú Katinka, vagy mások, akik 30 éves korukban még a medencében vannak, az az érzésem, hogy ez Kós Hubertnak sem lesz akadály” – jövendölt az úszóedző.

Elmondta még,

Kós Hubert esetében soha nem lehetett súlyproblémáról hallani, inkább az ellenkezőjéről, hogy miből lesz rajta plusz izom.

A sportoló esetében még a számválasztás lehet kérdés: ha a 200 méteres vegyesúszásra rááll vagy valamelyik pillangószámra, ott is sikeres lehet a háton kívül, egyébként sem árt szerinte, ha más számokban is el tud indulni, mint amelyekben világverő.